Dos lesionados deja choque entre dos carros en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

Dos personas heridas dejó un accidente de tránsito registrado esta mañana en el anillo periférico, a la altura del sector La Arenera, en la capital.

Los lesionados responden a los nombres de Martha Enma Euceda y Santos Reyes, quienes fueron trasladados al Hospital Escuela Universitario (HEU). Se informó que por fortuna solo recibieron golpes internos y leves, por lo que ya se recuperan satisfactoriamente.

En la paila de este carro se transportaban los dos golpeados durante el accidente.

En el accidente vial participaron un vehículo doble cabina, color gris y placas PDT-3393 y otro del mismo color, de una cabina, Tacoma y placas PCG-5514. Información preliminar indica que el doble cabina fue a impactar en la parte trasera del otro carro, pues al parecer, se le apagó al conductor y éste no pudo encenderlo a tiempo para evitar el encontronazo.

Luego de lo ocurrido, llegaron dos unidades con paramédicos para atender a los afectados, así como elementos del Cuerpo de Bomberos. También se desplazaron efectivos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (Dnvt) para indagar en lo sucedido.

Antecedente En 2018 se registraron 1,597 muertes por accidentes de tránsito, lo que representa cuatro decesos diarios y una tasa de 17.79 por cada cien mil habitantes, siendo la segunda causa de muerte.

-Sépalo-

La imprudencia de los conductores al volante va en aumento, la mayoría de los accidentes se dan debido a que los motoristas no están atentos al volante, no manejan a la defensiva, utilizan el celular mientras conducen y no respetan las señales de tránsito, según Vialidad y Transporte.

-Acciones-

Ante las alarmantes cifras, una de las medidas para mejorar la seguridad vial, propuestas por la Dnvt, es la de agravar algunas faltas que constituyen factores de riesgo, esto significa que aumentarían las multas.



También proponen fortalecer el proceso de otorgamiento de licencias, exigir condiciones de seguridad en cada uno de los vehículos, incorporar un seguro obligatorio que incluya daños a terceros así como establecer límites de seguridad en áreas urbanas, rurales e interurbanas cuando no exista señalización vial.