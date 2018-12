Repudio por muerte violenta de niño en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.



Un pequeño de apenas tres años, residente en la colonia Iberia, de Comayagüela, fue víctima de la ola de violencia que se vive en el transporte urbano.



William Isaac Durón López, según sus familiares, era un niño inquieto, sano, la alegría del hogar y muy apegado a sus abuelos.



En el momento cuando ocurrió la tragedia, el menor regresaba de un viaje familiar del municipio de Valle de Ángeles junto a sus dos hermanos gemelos de dos años de edad, su madre Melany Durón, su abuelo Esmar Durón y dos primos de diez años de edad. Todos habían viajado a disfrutar de la belleza del pintoresco lugar en horas del mediodía del martes 25 de diciembre.



Cuando regresaban de Valle de Ángeles se bajaron en la terminal de buses que queda frente al Hospital General San Felipe y de inmediato abordaron otro bus que cubre la ruta hasta la colonia El Carrizal, unidad en la que se transportaba el criminal.



Pasaron el centro de la ciudad y los mercados de Comayagüela. Al transitar por las cercanías del mercado Mama Chepa, un hombre, en estado de ebriedad y armado con una pistola, se levantó del último asiento, desenfundó el arma que portaba y le gritó a los pasajeros: “¡Esto es un asalto!” Acto seguido empezó a despojar de las pertenencias a todos los pasajeros.

En la colonia Iberia fue el velatorio del cadáver del pequeño William Durón.

Debido a que algunos de los ocupantes del bus entraron en pánico se lanzaron por las ventanas.



El delincuente empezó a disparar. Lamentablemente uno de los proyectiles impactó en el abdomen de William Isaac. El niño de tres años quedó herido de gravedad, por lo que personas que transitaban por el lugar ayudaron para trasladarlo a la sala de emergencias del Materno Infantil.



El disparo le dañó órganos vitales, por lo que murió a los pocos minutos de haber sido ingresado.



El lamentable incidente se registró a eso de las 6:00 pm del martes.



El delincuente al cometer el hecho huyó del lugar, por lo que agentes de la Policía Militar y de la Policía Nacional montaron un operativo en la zona en su búsqueda.



Los uniformados inspeccionaron en el interior de los hoteles de la zona, al igual que en las pulperías y mercaditos; sin embargo, su búsqueda no dio ni un tan solo resultado.



Consternación



El cadáver del niño fue velado en la casa de los abuelos en la calle principal de la colonia Iberia.



En el velatorio lo acompañaron los vecinos y amigos.



Los familiares que llegaron a la velatoria se mostraron consternados y pidieron a las autoridades que la muerte del pequeño no se consuma en la impunidad.



“No es posible que la delincuencia termine con la vida de personas inocentes como ha ocurrido con este niño de apenas tres años de edad”, lamentó uno de los familiares del menor.



Este día será el sepelio en un cementerio de Comayagüela.



Policía



Un equipo especial de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) está liderando el proceso de investigación para determinar quién fue el responsable del asalto.



“Las investigaciones están muy avanzadas y esperamos que en las próximas horas vamos a tener resultados positivos para poder judicializar este caso y que no quede en la impunidad”, aseguró el inspector Edgardo Barahona, vocero de la Secretaría de Seguridad.