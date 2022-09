Estilo moda: creaciones hondureñas destacaron en el fashion show

Tegucigalpa. Propuestas de vanguardia, color y, sobre todo, creativas se impusieron este año en las pasarelas de Estilo Moda 2022.

El evento organizado por la revista Estilo reafirma una vez más que es la plataforma por excelencia para que los diseñadores hondureños muestren lo mucho que la moda hondureña tiene que ofrecer.

En esta ocasión los desfiles de Estilo Moda dieron las directrices de lo que serán las tendencias para el siguiente año.

Diseños con vibrantes colores, atrevidos estampados e innovadoras propuestas creativas destacaron en la pasarela.

Este año el “line up” de esta edición fue conformado por los diseñadores Gian Padilla, Lawin Paz, Gladys González, Yoyo Barrientos, Jerry Cárcamo, Morena Perpetua, Galeano, Raúl Osorio, Roberto Ramírez y Luz Ernestina Mejía, con el debut de Abraham Pacheco, Rebecca Rosenthal y Daniela Fajardo.

Asimismo, y por segundo año consecutivo, al fashion show se sumaron los estudiantes de la carrera de Diseño de Modas de la Universidad Tecnológica Centroamericana, Unitec.

La realización del Estilo Moda 2022 fue posible gracias al patrocinio oficial de las marcas Miller Genuine Draft, Banco de Occidente, Unitec, Multiplaza, Nissan, Cortitelas, Kiko Milano, Guapas Makeup, Anastasia Beverly Hills, MAC, Perfumería Magie, Lancome, Sleep Gallery, Pepe Jeans, Zen, Espresso Americano, Yummi Pops Nacho, Jaggermaister, Duna Residences, Comisariato Los Andes, Istmania con sus marcas Flor de Caña, José Cuervo, Johnny Walker, Smirnoff, Ron Botrán y Ron Zacapa con el apoyo de Sexy Hair, Distrito Hotelero, The Winery, ALDO, Call it Spring, Speedy, Urbanico, Sophies Beauty Supplies, Claro y la cadena Go TV.