Boda real en Jordania con invitados de 70 países, entre ellos la primera dama de EUA, Jill Biden

Celebración por todo lo alto

Al término de la ceremonia matrimonial, el príncipe heredero Husein y su mujer Rajwa abandonaron los jardines del Zahran para poner rumbo al palacio de Al Huseiniye, donde tiene lugar la celebración del banquete con 4.000 invitados, a quienes se les ha proporcionado un servicio de autobuses gratuito para su traslado.

Los recién casados se desplazaron en un coche descapotable blanco decorado con flores para la ocasión y recorrieron las principales carreteras, rodeados por la llamada “procesión roja”, durante la cual miles de jordanos y residentes les vitoreaban a su paso y les dedicaban mensajes de felicidad.

La procesión roja es la tradición más destacada de los festejos nacionales jordanos, en la que una caravana de unos 20 vehículos Land Rover (14 que forman parte de la celebración y seis de reserva) cruzan las calles de la capital del reino acompañados con 10 motocicletas, que reemplazaron a los caballos del pasado.

Unas 71 personas están a bordo del convoy de la guardia real jordana, con bufandas rojas sobre el pecho, a modo de escolta de los futuros herederos del trono hachemita. El evento real incluye fuegos artificiales, que se lanzarán desde los parques de Jordania alrededor de las diez de la noche.

Publicación después del festejo

El príncipe heredero jordano Husein bin Abdalá II publicó en su cuenta oficial de Instagram unas tiernas palabras a su esposa, “Dios me ha bendecido con Rajwa, la luz de mi vida y mi compañera de toda la vida. Que nuestro matrimonio nos traiga paz y calidez. Oro para que Dios nos siga bendiciendo. Una vez más, mi más profundo agradecimiento a todos los que celebraron con nosotros desde nuestro amado Jordania, así como a nuestra familia y seres queridos de todo el mundo. No podría estar más agradecido con Dios por las innumerables bendiciones que me ha otorgado hoy, y con Rajwa por todo lo que ella es para mí”, expresó.