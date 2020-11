Revelan fotos de Lady Di en bikini

REINO UNIDO.

Aunque se han publicado muchísimas fotografías de la princesa Diana , donde se muestran varios aspectos de su vida, incluyendo los que eran menos agradables, esta semana se reveló una imagen nunca antes vista de la llamada princesa del pueblo. Una de las grandes incógnitas es en dónde estaba y con quién.



El autor de esta foto es Giancarlo Giammetti, el cofundador y presidente de Valentino, quien esta semana publicó un par de fotos de Lady Di usando looks de la firma de lujo, donde escribió: “La serie The Crown no ha recordado una vez más la lucha de la princesa Diana”.

Mientras que en otra publicación compartió un par de fotos más, donde expresó: ¡Y aquí dos momentos de amistad con la princesa Diana y el príncipe Kiryl! En la primera foto aparece la princesa usando un conjunto blanco con azul claro, acompañado de unos aretes de perlas, mientras se ve platicando con Giancarlo y su compañero fundador Valentino Garavani.

Lo que nadie se esperaba era que en la segunda imagen apareciera Diana en bikini con una camiseta morada en amarrada en la cintura , lentes de sol y unas arracadas. También se puede apreciar que la princesa había nadado, porque tenía el pelo húmedo y tenía una bebida en la mano. Junto a ella también aparece el príncipe Kyril de Bulgaria y Valentino.

De acuerdo con el diario británico MailOnline esta fotografía fue tomada en septiembre de 1994 en Italia, a bordo de lo que se cree era el yate TMBlue One, propiedad de Valentino. Con frecuencia, Diana viajaba en yates debido a que en ellos podía tener más privacidad. Sus últimas vacaciones con Dody Al Fayed fueron en el barco el "Cujo", en julio de 1997, donde los paparazzi lograron captarlos dándose un beso.