Harry se confiesa sobre el 'Megxit', Donald Trump y la Familia Real creyendo que hablaba con Greta Thunberg

El príncipe Harry parece haber sido la última víctima de dos conocidos bromistas rusos llamados Vladimir Kuznetsov y Alexey Stolyarov -más conocidos como Vovan y Lexus-, quienes consiguieron que se sincerara sobre su salida de la Familia Real con Meghan Markle.

Según The Sun, los bromistas lo llamaron en dos ocasiones al teléfono fijo de su nueva residencia en la isla de Vancouver, Canadá, haciéndose pasar por la activista Greta Thunberg y por el padre de la joven.

Las supuestas conversaciones que ambos mantuvieron con el nieto de Isabel II el pasado 31 de diciembre y el 2 de enero han sido publicadas ahora en YouTube y en Facebook en forma de un vídeo que muestra a Harry y a Greta caracterizados como personajes de animación.

El desliz que ha cometido el hijo menor del príncipe Carlos de Inglaterra, al dejarse engañar aparentemente con tanta facilidad para responder a preguntas muy delicadas, le ha colocado en una posición muy incómoda y sin duda habrá levantado ampollas entre los miembros de la monarquía británica.

Esto después del descontento que ha generado junto a Meghan Markle tras renunciar a sus funciones representando a la monarca para salir del núcleo de la familia real.

A lo largo de las dos charlas, Harry se pronunció acerca de su retirada como 'royal' para asegurar que casarse con un príncipe o una princesa no es el cuento de hadas que muchos imaginan y expresar además su deseo de comenzar desde cero lejos de Reino Unido.

"Se trata de una conversación que probablemente sería mejor que mantuviéramos en otra ocasión, porque hay muchas capas y muchas piezas del puzzle en esta situación", se puede escuchar diciendo a Harry en las grabaciones, tras titubear ligeramente.

"Pero a veces la decisión adecuada no es la más sencilla de tomar. Y esta no ha sido fácil, en absoluto, pero se trataba de lo que era mejor para nuestra familia y lo que debíamos hacer para proteger a nuestro hijo.Y creo que hay mucha gente en el mundo que puede identificarse con nosotros y respetarnos por poner a nuestra familia primero. Es complicado, pero comenzaremos una nueva vida", puntualiza el duque de Sussex.

Ante la cuestión, planteada por el impostor que fingía ser el padre de Greta, de si la vida como un ciudadano de a pie no se le haría cuesta arriba comparada con la que llevaba en el interior de palacios y rodeado de ayudantes, él contestó entre risas: "Se te olvida que formé parte de la vida militar durante diez años, así que soy mucho más normal de lo que a mi familia le gustaría admitir".

Duque de Sussex aseguró que su abuela, la reina Isabel II, no les ha retirado ni a él ni a Meghan sus títulos nobiliarios.

"No, no, de nuevo, no debes creer todo lo que lees. Nadie nos ha despojado de nuestros títulos. Debido a un tecnicismo de la familia, si ganamos dinero de forma independiente a la estructura de la familia real, nos pidieron obviamente que no utilicemos nuestros títulos para ganar dinero, algo que nunca haríamos. Pero la prensa se las arregló para hacer creer que habíamos sido despojados”, comentó.

Donald Trump y el cambio climático

El duques de Sussex no solo habló del escandaloso Megxit, también opinó sobre temas políticos, mencionando al presidente de EEUU Donald Trump y su relación con el cambio climático.

“El mero hecho de que Donald Trump esté impulsando la industria del carbón es un tema grande en América. Tiene sangre en sus manos. Trump querrá conocerte para mejorar su imagen, pero no quiere hablar sobre el cambio climático contigo porque serás más inteligente que él”, dijo.

“Desafortunadamente el mundo está dirigido por personas muy enfermas”, agregó sobre el tema del medio ambiente.

La relación de su tío y Jeffrey Epstein

El único tema en el que no consiguieron tirarle de la lengua fue en lo tocante a la relación de su tío, el príncipe Andrés, con el empresario Jeffrey Epstein, que se suicidó el pasado verano en prisión mientras esperaba a ser juzgado por tráfico sexual de menores.

"Tengo muy poco que decir sobre eso. Pero lo que sea que haya hecho o que no haya hecho, es totalmente ajeno a mi esposa o a mí. Nosotros operamos desde la inclusividad y centrándonos en la comunidad, así que estamos separados de la mayoría de mi familia", señala el marido de Meghan Markle, confirmando así indirectamente los rumores de que ha perdido el contacto con sus parientes.