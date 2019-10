Gran velada artística de Adonay Bilingual School

SAN PEDRO SULA.

Los estudiantes de Adonay Bilingual School & Institute demostraron sus habilidades para el baile y el canto en el Talent Show: Being part of the difference.

La comunidad de maestros, estudiantes y padres de familia se reunió en el teatro José Francisco Saybe de la Capital Industrial para disfrutar de más de dos horas de puro talento. La velada artística arrancó con la presentación del coro de la escuela. Los niños, junto con la cantante sampedrana Silvia Rodríguez, cautivaron al público con temas como Amigo, Color esperanza, Que canten los niños, entre otros.

El evento continuó con la presentación de varios bailes inspirados en las diferentes culturas del mundo.

Séptimo grado bailó al ritmo del Can can.

Alumnos de la Academia de Bellas Artes participaron en el evento.