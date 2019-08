Meghan Markle lanzará su primer libro

Reino Unido.

Meghan Markle está alistando su primer libro para niños, el cual será una obra de ficción que tendrá nada que ver con su vida como parte de la familia real británica, reportó The Sun.

Aunque aún no baraja diferentes opciones de tramas, la que aparentemente llama más la atención a la esposa del príncipe Harry es una historia centrada en su amor por los animales, sobretodo sus perros.

Informantes han dicho que probablemente las ganancias del libro serán donadas a la caridad.

"Meghan se convertirá en una autora publicada y está muy entusiasmada con eso. Los planes están en las primeras etapas y no se anunciarán formalmente por algún tiempo", dijo una fuente.

"Pero está muy entusiasmada con la posibilidad y le apasiona la idea de una obra de ficción para niños. Ella ama a los animales y sus perros de rescate, por lo que es muy probable que se incorporen a la historia".

FOTOS: Kate Middleton señalada de usar botox, ¿las arrugas la delatan?

La ex estrella de la serie Suits recientemente hizo un trabajo de editora de la edición de septiembre de la revista Vogue, hecho por el cual ha recibido diversas críticas.

No sería la primera miembro de la familia real británica en lanzar un libro infantil, ya que el príncipe Carlos lanzó en 1980 un tomo titulado The Old Man of Lochnagar.