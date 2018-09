Meghan Markle, la mejor vestida del 2018 según People

Londres, Inglaterra.

Meghan Markle fue nombrada la mujer mejor vestida de 2018 por la revista People, convirtiéndose en la primera integrante de la familia real británica en formar parte de la lista.

La esposa del príncipe Harry encabezó la lista anual de People por delante de las actrices de Hollywood Cate Blanchett o Sandra Bullock, la abogada de derechos humanos Amal Clooney y la estrella de la telerrealidad Kim Kardashian.

"Nunca habíamos tenido a alguien de la realeza ni nadie fuera de Hollywood en la lista. Pero cuando hablas de estilo y 2018 no puedes tener esa conversación sin mencionar a Meghan Markle ", expresó directora de belleza y estilo de People, Andrea Lavinthal.

Citando a la ex directora de moda de The Telegraph, Hilary Alexander, la publicación da una de las razones por las que Meghan Markle es la mejor vestida de este año. "Su ropa está hermosamente confeccionada. No hay nada audaz, descarado o demasiado extremo. En realidad, son prendas hermosas en una mujer hermosa "

La ex estrella de la serie "Suits" ha ocupado titulares desde su compromiso con el nieto de la reina Isabel II el pasado noviembre de 2017llevando un detalle de todos sus atuendos.

La duquesa de Sussex ha sido elogiada por poder desde un elegante vestidos hasta jeans casuales sin dejar de verse elegante, además de sus osadía al momento de romper con los protocolos reales como mostrar sus hombros (uno de sus detalles favoritos) o el "infame" moño desarreglado.

En muchas ocasiones su rebeldía a la hora de apegarse a las reglas de la familia real británica han sido comparados con las de su suegra, la fallecida princesa Diana de Gales.