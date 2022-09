La vasectomía es el 1% de las consultas por anticonceptivos

Un promedio de 1,300 consultas mensuales por métodos anticonceptivos se dan en la Asociación Hondureña de Planificación de Familia (Ashonplafa) región San Pedro Sula, lo que es muy poco para 3 millones de mujeres en edad reproductiva en el país, según Gerardo Leiva, director médico regional de esta entidad.

¿Cuántas consultas por anticonceptivos brinda Ashonplafa regional San Pedro Sula?

Tenemos 1,300 consultas mensuales en promedio en la regional de San Pedro Sula, lo que es muy poco considerando que tenemos 10 millones de personas en el país y aproximadamente 3 millones de mujeres en edad reproductiva.

En Ashonplafa región San Pedro Sula, los anticonceptivos orales representan el 43% de estas consultas, los inyectables de cada 3 meses un 24%, recomendado para quienes están lactando, condones o preservativos con el 21% y los dispositivos intrauterinos (T de cobre y progesterona) y subdérmico un 10%, que suman 98% de las consultas. Todos estos métodos son buenos, pero deben aplicarse con revisión médica, estudios de laboratorio y chequeo de signos vitales para poder indicar el método ideal para el paciente. Los que asisten a Ashonplafa en busca de anticonceptivos son gente joven de entre 18 y 30 años en su mayoría.

La vasectomía, ¿qué porcentaje representa en estas consultas?

El 2% restante de las consultas lo conforman los anticonceptivos permanentes, que son la vasectomía y la ligadura de trompas vía laparoscópica. Esta última es una incisión en el ombligo por donde se sellan las trompas de Falopio con un anillo, no hay ruptura de tejidos como una cesárea.

Esta se hace en 15 minutos y en tres horas la paciente se va a su casa y tiene una semana de reposo. Esta vale 5,500 lempiras en Ashonplafa y a nivel privado tiene un valor de 25,000 a 30,000 lempiras. La vasectomía consiste en cortar los conductos espermáticos de los testículos, pero las gónadas no se tocan, la vida sexual no sufre ningún deterioro, ese es un mito. Se hace una pequeña incisión, el corte se hace en unos minutos y tiene un valor de 5,500 lempiras.

La cirugía no invasiva de vasectomía solo representa el 1% de las consultas; pero en los últimos años ha ido creciendo el número de varones interesados, que sus esposas quizá tienen alguna contraindicación de anticonceptivos. Tenemos una media mensual de 15 a 20 que se hacen una vasectomía y hace años era una media de 4 al mes. Son hombres de 30 a 40 años. Está por salir el anticonceptivo inyectable y oral para hombre; pero en el país todavía no existe, y eso sería positivo, el varón tomando la responsabilidad.

¿Cuál es el valor de los otros métodos anticonceptivos no permanentes?

El implante subdérmico lo tenemos a 1,000 lempiras y no necesita evaluaciones posteriores y se utiliza por 3 años. El DIU de cobre tiene un valor de 300 y 500 lempiras, los anticonceptivos orales tenemos a 50 y 100 lempiras, y los inyectables a 120 lempiras. Todos superan el 98% de efectividad si se aplican en la forma correcta. Aquí no estamos a favor del aborto por ningún motivo, cuando tenemos duda hacemos prueba de sangre, ya que lastimosamente han venido pacientes en gestación por un método y no se lo vamos a colocar porque provocaríamos un aborto.

Pedimos que cada 6 meses o cada año se hagan citología para hacer su control de ultrasonido vaginal, su ultrasonido de mamografía por sus antecedentes y estudios de laboratorio, pues en quienes tienen presión no controlada los anticonceptivos pueden provocar trombosis e infartos. Se debe evaluar al paciente, y eso hacemos acá en Ashonplafa.

Del total de las mujeres que vienen a la consulta, ¿cuántas tienen problemas para quedar embarazadas y les recomiendan anticonceptivos para regularse?

La obesidad está relacionada con la infertilidad, tenemos igual un pequeño porcentaje de pacientes delgadas que sufren por el síndrome de ovario poliquístico, también está el factor genético. Pacientes asociadas al síndrome que no pueden quedar embarazadas es un motivo de consulta frecuente en nuestras clínicas. Este necesita un manejo integral, que requiere que la paciente cuide su peso, haga ejercicio y regular con anticonceptivo especial por un máximo de 6 meses junto a ultrasonidos.

Entre un 10% y 20% de mujeres en la consulta vienen por esta situación. El problema es que entre mujeres se autorrecomiendan anticonceptivos y lo toman por un año o dos, y eso es demasiado uso. Todo esto se debe hacer con revisión médica, yo siempre les digo que hagan el esfuerzo de tomar un dinero y que vengan a revisarse.

¿Qué debe mejorar en el país respecto a la planificación familiar?

Al año rondamos las 100,000 citologías realizadas en Ashonplafa, y eso es muy poco para el número de mujeres en el país, por eso lastimosamente el cáncer de cérvix sigue matando mujeres jóvenes, que quizá por pena o falta de recursos no vienen. La Secretaría de Salud se ha quedado con poca cobertura, esperamos que el nuevo Gobierno construya centros de salud y genere planificación familiar.