Hoy sigue la vacunación de los adultos de 82 a 86 años

San Pedro Sula, Honduras.

La jornada de vacunación contra el covid para adultos mayores continúa hoy en San Pedro Sula con las personas que tienen 83, 84, 85 y 86 años.

Las personas en las edades antes detalladas pueden acudir al triaje del bulevar del norte, donde era Indufesa, a la Universidad Católica, Centro Ciudad Mujer y al autoservicio de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).

En estos cuatro lugares mañana martes se vacunará a los adultos mayores de 87, 88, 89 y 90 años, y el miércoles, día que se cierra esta jornada, corresponde a quienes tienen 91 años o más.

La semana pasada también se habilitó el campus de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs), el cual maneja el siguiente calendario para hoy lunes, que son las personas que tienen 82, 83, 84 y 85 años. Este centro de inoculación tiene las modalidades vacunación en el automóvil y para quienes llegan en otros medios de transporte.

En la Unah-vs mañana martes serán vacunados los adultos mayores de 86 a 89 años. El miércoles de 90 años en adelante.

El fin de semana estuvieron vacunando en el triaje del bulevar del norte y en la UTH, ambos centros lucieron con poca concurrencia de sampedranos.

Ramón Munguía, quien reside en el barrio Cabañas de San Pedro Sula, acudió ayer al autoservicio de la UTH a que lo inocularan.

“Estaba esperando esta vacuna, ya estoy un poco protegido. Me genera más confianza estar vacunado”, manifestó el señor luego de recibir la primera dosis. Agregó que no sintió malestar tras ser inyectado. “Vamos un poco protegidos, no sentí malestar, me siento bien”, expresó.

En San Pedro Sula hay cinco centros de inmunización contra el covid-19.