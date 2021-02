Médicos del Mario Rivas se suman a protestas por falta de vacuna

San Pedro Sula.



Los médicos de Honduras continúan tratando de llamar la atención de la población y las autoridades del país. A los ciudadanos les piden que extremen las medidas de bioseguridad, mietras que al gobierno le exigen la vacuna para el personal que está en la primera línea de batalla contra el coronavirus.



Este jueves los galenos del hospital Mario Rivas de San Pedro Sula protestaron en las afueras del centro asistencial.



El 11 de marzo de 2020 se registraron los primeros casos de covid-19 en Honduras, ese mismo día la enfermedad fue declarada pandemia; desde entonces, 72 médicos hondureños han perdido la vida contagiados con el nuevo coronavirus.





Portando fotografías con cada uno de los 72 médicos fallecidos, los médicos rindieron tributo a sus colegas, pero también exigieron al gobierno que el personal de Salud sea vacunado lo más pronto posible, ya que Honduras vive una segunda ola de contagios, la cuál está siendo más agresiva que la vivida en los meses de junio y julio de 2020.



Debido a la misma segunda ola de contagios que vive el país, los médicos también pidieron a la población en general no olvidarse de aplicar las medidas de bioseguridad, así como el uso constante de la mascarilla y evitar el distanciamiento físico, lo más que se pueda.





"No es posible que los buses vayan cargados de personas y que éstas no porten mascarilla, con una persona que esté contagiada con el virus, todos se infectan, eso debe de ser regulado, si no anda mascarilla que no se suba al bus", dijo uno de los médicos que participó en la protesta.



En las últimas semanas los médicos de Honduras, tanto de hospitales públicos como de privados, han realizado plantones protestando porque el gobierno adquiera las vacunas para inmunizar a los trabajadores de la Salud que atienden a los pacientes con covid-19.