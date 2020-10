Más de 170,000 pobladores ya no sufren por cortes de luz

San Pedro Sula.

Dormir por las noches sin el agobiante calor que sufrían por la falta de energía eléctrica es lo que más valoran los habitantes del sector El Carmen.

Luego de más de cinco meses padeciendo constantes cortes de energía eléctrica que comenzaban en la noche y duraban hasta la madrugada, los más de 170,000 pobladores de alrededor de 70 colonias del sector El Carmen ya cuentan con el servicio las 24 horas.

350,000 abonados Es el número aproximado que registra la Empresa Energía Honduras (EEH) en San Pedro Sula. Hay miles de pobladores que están conectados a la red de manera ilegal.

En septiembre, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) anunció un proyecto de descarga que acabaría con las suspensiones por falta de capacidad de los sistemas y la sobredemanda por el crecimiento poblacional en la zona.

Las labores que se realizaron en conjunto con la Empresa Energía Honduras (EEH) consistió en quitarle carga al circuito 205 del que dependen varias colonias de El Carmen y trasladarlas al circuito 246.

“A diario nos dejaban sin energía, la quitaban desde la noche hasta la madrugada”: Leonel López,

patronato colonia Zaldívar

Joel Molina, jefe de la unidad del centro de operación y distribución de la Enee, explicó que al circuito 246 también le quitaron carga y la pasaron al circuito 243, para esto construyeron alrededor de 2,000 metros lineales.

Agregó que unas ocho colonias dejaron de recibir energía por medio del circuito 205 para ahora ser alimentadas por el circuito 246.

“Colonias con bastante carga como la Santa Martha, Lomas del Carmen, El Retiro y otras”.

Molina indicó que la carga que recibía el sistema era mucho mayor del que tenía capacidad, lo que obligaba a dejar sin energía a los habitantes para evitar un colapso total del circuito.“Por sobrecarga ya no habrá problemas. Le quitamos 300 amperios”, aseguró.

El proyecto de descarga tuvo un costo aproximado de L2 millones a cargo de la Enee. El último despeje (corte) se realizó el 22 de octubre, día en que las cuadrillas de la Enee y la EEH finalizaron los trabajos.

Molina señaló que por falta de capacidad del sistema para abastecer del servicio eléctrico a nuevos proyectos, los desarrolladores deben invertir en sus propios sistemas de energía.

Leonel López, presidente del patronato de la colonia Zaldívar del sector El Carmen, manifestó que por los cortes de energía que sufrían a diario se quemaron varios electrodomésticos, se dañó una bomba de agua potable en la colonia Santa Cruz del mismo sector, que hasta ahora no han podido reponer por su alto costo. Además, dijo que la problemática influyó en que una persona que dependía de una máquina de oxígeno perdiera la vida.

“Hasta el momento no hemos vuelto a tener el problema de energía desde el 22 de octubre”, contó. La desesperante situación llevó a un grupo de vecinos a quemar más de 100 contadores en el mes de agosto, hasta ahora la EEH no se los ha repuesto, pero advierten que no aceptarán cobros por el nuevo medidor.

Esperamos que los cortes ya no sigan porque uno se levantaba cansado para ir a trabajar. Isis Margarita Suazo, vecina de la colonia El Porvenir

Eduardo Maldonado, presidente de la colonia Los Carmenes dos, expresó que como habitantes están “aliviados” que el calvario haya terminado y ya pueden dormir tranquilos por las noches y sin temor que se dañen los aparatos.

“Esperamos que hayan hecho todo bien y ya no volvamos al problema”, apuntó Maldonado.

María Santa Ana García, habitante de la residencial Los Naranjos, destacó que el proyecto se realizó en tiempo y forma, ahora espera no volver a sufrir por los cortes de energía nocturnos. “Llevamos dos semanas sin quedarnos sin energía, esperamos seguir así”.