Operarios de la maquila anuncian protesta por mala atención en el IHSS

San Pedro Sula, Honduras.

Los trabajadores de la industria maquiladora anuncian acciones de protesta a raíz de la pésima atención que reciben en el hospital regional del Seguro Social.

Los derechohabientes se quejan de la falta de medicamentos y espacios físicos, citas médicas y cirugías reprogramadas, incluso en las cesáreas.

Evangelina Argueta, coordinadora de la Central General de Trabajadores (CGT) proyecto Maquila, dijo a LA PRENSA que se reunieron los sindicatos para analizar la problemática del Seguro Social, y “se está preparando una acción porque la situación ya no se aguanta”.

“Nuevamente hay mora quirúrgica, los trabajadores reciben citas para dentro de cinco o seis meses, nos parece exagerado. Se pierde todo el día y solo les dan un papel sin firma ni sello, que tienen que presentarlo al patrono y no les quieren pagar el día porque no van firmado ni sellado”, dijo.

Otro problema delicado son los medicamentos controlados para los diabéticos e hipertensos. “Van con sus recetas y cuando llegan a ventanilla les dicen que no hay y que tienen que regresar el siguiente mes, ellos no pueden esperar y no tienen dinero para comprarlos”, cuestionó.

Labor y parto.

En el caso de infraestructura, Argueta señaló que hay problemas “serios” en el área de Labor y Parto. “Las mujeres que acuden a dar a luz no tienen el espacio, sobre todo cuando los médicos les dicen que tienen que caminar antes de dar a luz. Los familiares que las acompañan y esperan noticias están a la intemperie”, aseguró.

Derechohabientes denunciaron que las salas de recuperación por cesáreas son muy limitadas, las camas escasas y muchas veces el médico debe reprogramar una cirugía de estas, que es delicada, para días después por falta de cupos.

La dirigente sindical expresó que se había acordado que los trabajadores no tendrían que ir al hospital a sacar las citas, sino que los médicos que laboran en el Sistema Médico de Empresas, pero solo duró unos dos meses”, aseguró Argueta.

Edificio.

Mario Canahuati, presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), dijo que la población trabajadora ha crecido en el país y el sistema de atención médica se ha quedado retrasado.

“Con los trabajadores y el Seguro Social definimos hacer un trabajo en conjunto para analizar la falta de médicos especialistas, la mora quirúrgica y las clínicas periféricas para quitarle presión al hospital regional del norte, la parte del servicio al pacientes y sobre todo el problema de las medicinas, tuvimos avance con algunas clínicas; pero lo que se logró sirvió para mejorar la parte estructural”, dijo.

Agregó que hay limitaciones de espacio en el hospital y es por eso “que hemos solicitado al fiscal de manera respetuosa en varias ocasiones que se habiliten los 10,000 metros cuadros que están anexos al hospital principal, de tal manera que se pueda descargar la cantidad de pacientes para mejorar la calidad del servicio o simplemente comenzar el hospital materno-infantil; pero no se ha tenido respuesta a esta solicitud”, dijo.

El espacio es de 10,000 metros cuadrados y fueron asegurados por orden del Ministerio Público hace unos cinco años debido a actos de corrupción cometidos por exfuncionarios del IHSS.

En esa parte del inmueble está al lado de la Sala de Hemodiálisis y hay 250 camas sin utilizar, además de la sala de labor y parto, hospitalización de ginecología y obstetricia y pediatría, cuatro quirófanos y una unidad de cuidados intensivos neonatales. La industria maquiladora aporta 1,200 millones de lempiras que representa el 12% del ingreso del IHSS. “Por eso es que con todo el derecho decidimos establecer esa alianza Gobierno-sindicato para acondicionar las áreas”, dijo.