Expertos proponen alternativas para mejorar tráfico vehicular

San Pedro Sula, Honduras.

La Fundación para el Desarrollo del Valle de Sula estima que para descongestionar el tráfico vehicular en la ciudad es necesario ejecutar unos 46 proyectos de infraestructura vial, de esos, el consorcio Siglo 21 realizará 26 en un término de siete años, el resto le corresponden a la Municipalidad.

En 2018, el parque vehicular en San Pedro Sula creció un 8%, que representa unos 25,000 automotores nuevos, por lo que para algunos expertos consultados por LA PRENSA, es necesario que las autoridades hagan proyectos que vengan a dar soluciones viales a corto, mediano y largo plazo. Los proyectos que mencionan los entrevistados van desde la ampliación de las calles, construcción de puentes a desnivel, abrir calles alternas, hasta limitar el ingreso de vehículos de carga en las horas pico o implementar mecanismos de transporte eficiente que vengan a mejorar la movilidad urbana, entre otros.

“Tenemos que plantear soluciones importantes en movilidad, pues no basta solo con ampliar calles y abrir vías alternas”, dijo Mario Soto, director de Expoconstruye, quien recordó que este fue uno de los temas que se tocó en el Foro Vial que se realizó hace unos cuatro años.

Los expertos reconocen que la Municipalidad está trabajando para dar una solución y descongestionar los puntos más críticos de la ciudad. Este año planean invertir unos L2,100 millones en proyectos de vialidad y mejora social.

LA PRENSA publicó el lunes un reportaje sobre la creciente carga vehicular en las principales vías de la ciudad, que generó las reacciones y recomendaciones de expertos en vialidad y urbanismo.

A diario unos 600,000 vehículos circulan por las calles de la ciudad, según expertos.

Expertos:

La solución es apostarle a los medios masivos como el transporte público. Varias ciudades en el mundo le apostaron a ese tema, no obstante, para apostarle a eso tenemos que ofrecer seguridad a ese rubro. Una vez integrando el elemento de seguridad, se debe hablar de la creación de nuevos medios de transporte, en la Fundación para el Desarrollo de Valle de Sula estamos hablando de la utilización del derecho de vía del ferrocarril para desarrollarlo y hacerlo un medio de transporte, pensando en la modernización de la ciudad.Hay muchos puntos conflictivos y es necesario darles soluciones. El urbanismo moderno lo que busca es sectorizar la ciudad, por lo que mi recomendación es esa, para ordenar del centro hacia afuera, es un trabajo fuerte, pero traería mejoramiento.

La red vial de San Pedro Sula tiene más de 2,000 kilometros de calles y avenidas con la suficiente capacidad, no solo de manejar 600,000 vehículos, me atrevo a decir que puede con el doble de eso. Pero se deben hacer otros proyectos que vengan a descongestionar el tráfico. Los proyectos a mediano y largo plazo conllevan la construcción de obras diferenciadas que ayuden a menguar este congestionamiento. Megaobras que se requieren: el rescate de la primera avenida, la pavimentación urgente de tramos cortos o calles que alivian y dan alternativas a vías altamente congestionadas. Incorporar vías alternas a la red actual, replanteando la ubicación de calles que han sido cerradas con portones; otra es rescatar las coronas de los bordos existentes.

3 “No solo se piensa en vías”

No solo tenemos que buscar solución al tráfico aumentando el número de vías, también se debe buscar con la mejora de la movilidad urbana y para eso es un sistema de transporte eficiente. Tenemos que plantear soluciones importantes en movilidad, como en otras ciudades del mundo, no solo es ampliar las calles y mejorar los puntos de conflicto vehicular, sino que también tenemos que ofrecer a la población mejores condiciones para transportarse.

Eso reduciría el número de carros circulando por la calles de la ciudad.

Los proyectos que se dieron a conocer en el Foro Vial es necesario hacerlos, pero no solo debemos pensar en los proyectos, también tenemos que pensar en un sistema de movilidad urbana, dándole seguridad a las personas para que lo utilicen con confianza