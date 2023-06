Con subsidio, pero sin energía: “Prefiero pagar el recibo de luz a esta situación”

San Pedro Sula Pareciera una histeria colectiva: protestas a cualquier hora, tomas de carretera, infinidad de reportes a la línea 118, electrodomésticos quemados y un sinfín de situaciones agobiantes asociadas a los apagones de energía en la zona norte. San Pedro Sula, La Lima, Choloma, Santa Bárbara, Omoa y Tocoa son algunos de los sectores donde más interrupciones del servicio eléctrico ocurren, algunos programados por mantenimiento y otros por fallas en el sistema. Para muchas familias de la zona norte y el litoral atlántico, la suspensión del servicio es parte de su rutina. Generalmente es donde ocurren más mantenimientos y se desconectan circuitos por el déficit de energía. Sin embargo, el problema empieza a incomodar al sector que hasta el momento gozaba de una medida que aliviaba sus bolsillos: el subsidio energético, una medida que desde inicios del 2022 exime del pago del servicio eléctrico a los hogares que consumen de menos de 150 kilovatios hora al mes y que abarca a 1.3 millones de clientes de escasos recursos. El proyecto fue enviado al Congreso Nacional en enero de 2022 y aprobado el 2 de febrero del mismo año, a través de una reforma del artículo 18 de la Ley General de la Industria Eléctrica aprobada en 2014, como medida estrella de la presidenta Xiomara Castro.

Impacto

Hace una semana se reportó un apagón general en Honduras que se prolongó desde la tarde hasta altas horas de la noche y, según el reporte del Centro Nacional de Despacho (CND), la interrupción se produjo por un déficit de generación. En ese hecho, cien circuitos de la zona norte, occidente, litoral atlántico y zona sur centro se quedaron sin energía. Un déficit de generación ocurre cuando demanda de energía por los abonados fue mayor a la que producen los generadores. La demanda de energía en horas pico llega a los 1,800 megavatios, pero el país no produce más de 1,650. En ese sentido, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), que actualmente asume las funciones de la Empresa Energía Honduras (EEH), se ve obligada a desconectar circuitos. Y el resultado no discriminado, los afectados pertenecen al sector industrial, comercial como gubernamental y residencial, tanto si son clientes con un consumo mayor a 150 kilovatios hora al mes como abonados subsidios. Para estos últimos, no pagar no es un alivio completo si no están recibiendo el servicio. Es más, prefieren pagar una factura si eso fuera la solución a la problemática. “Si eso fuera el problema, yo prefiero pagar el recibo y no estar aguantando esta situación, tengo a mi mamá enferma con problemas por la presión arterial y con este calor”, expresó Karla Patricia Paz, quien estaba esperando que reconectaran el servicio eléctrico en una de las colonias aledañas a San Pedro Sula al momento de la conversación.

Si bien no se queja por recibir el bono energético, pero aseguró que eso no exime que los aparatos electrodomésticos se dañen o que los beneficiarios hagan silencio por no sentirse con el derecho de hacer los reclamos. Karla no descarta que las protestas se agudicen. “La gente aquí ya sabe que quemando llantas, armando pleito o al hacer conflicto les hacen caso, la verdad sólo así dan solución a los problemas”.

Grandes pérdidas

De acuerdo con análisis previos, se estima que más del 80 por ciento de los 298 municipios han registrado grandes pérdidas, sin embargo, esto no es una situación reciente o de la administración actual, es un mal que se convirtió en un círculo vicioso de todos los años .

" ”La represa Patuca III está sin operar y las descargas en El Cajón han incidido en los racionamientos”. "

“Si se atreven a gobernar es porque van a tener la capacidad de administrar bien el país, el problema de la luz no es solo en mi colonia, es en muchos lugares del país, las decisiones que se toman arriba se reflejan en este caso en las instituciones públicas”, enfatizó Karla. Para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el fenómeno de “El Niño” es el causante de la reducción de los niveles de las plantas hidroeléctricas, como Patuca III, es decir, es el motivo de los apagones, versión que circuló en un comunicado publicado en los últimos días en la cuenta oficial de Twitter.

Por otro lado, según los pronósticos previos de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), el fenómeno está previsto que se manifieste entre julio y septiembre, lo que significa que aún no es un hecho.