$!“Esa noche me dijo: ‘Tío, siento ganas de matar, siento en mi corazón que yo lo hice’”

“Noté algo extraño en su comportamiento, pues mi hermano no se metía con nadie, me puse nervioso y sentí el golpe en el pecho”, agregó Efraín, quien nos recibió en su hogar. En sus ojos aún se podía percibir el dolor por la pérdida de su hermano. La tragedia que los golpeó recientemente sigue siendo un peso difícil de sobrellevar para toda la familia.

“Recuerdo claramente lo que me dijo esa noche mi sobrino”, compartió Efraín, refiriéndose al momento en que Nahún le confesó: “Mire, tío, siento en mi corazón que yo lo maté, pero no he sido yo, no quiero que me culpen a mí de su muerte”. “Lo interpreté como un signo de que algo no andaba bien en él”, continuó narrando Efraín mientras revivía aquel diálogo.