UN VIAJE POR LOS PRECIOS

¿Cuánto cuesta
llenar tu tanque?

Compara un mes del histórico con el precio vigente.

Conectando con los precios...

1. Elige tus opciones

Turismo azul de estilo pixel conectado a un surtidor rojo
PRECIO POR GALÓN
L— MES ELEGIDO
L— MES VIGENTE
Turismo · Toyota Corolla Tanque de referencia: 13 galones

ANTES

Mes seleccionado

Llenar el tanque completo

AHORA

Precio vigente

Llenar el tanque completo

CUÁNTO VARIÓ

Del mes elegido a hoy

L—

—% por tanque

Promedio mensual frente al precio semanal vigente.

¿Cómo lo calculamos?

Los precios históricos son promedios por mes extraídos del portal de la Secretaría de Energía de Honduras, no son precios semanales. Los comparamos con el precio vigente por galón. Para estimar un tanque completo usamos referencias de Toyota: Corolla (Turismo), 13 galones; RAV4 (Camioneta), 15; e Hilux (Pick-up), 21. Multiplicamos el precio por esa capacidad, suponiendo un tanque vacío. El costo real varía según la capacidad de tu vehículo. La diferencia y el porcentaje indican cuánto aumentó o bajó el costo desde el mes elegido; no se ajustan por inflación.

Autor: E. Domínguez
El Heraldo La Prensa