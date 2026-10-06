El precio que aparece en la gasolinera cambia con el tiempo, pero ¿qué significa esa variación cuando se calcula el costo de llenar por completo el tanque de un vehículo?LA PRENSA Premium realizó un interactivo que permite comparar ese gasto por ciudad, tipo de combustible, año, mes y vehículo. Con esos datos calcula cuánto habría costado llenar el tanque en el período escogido y cuánto representa hacerlo con el precio vigente, además de mostrar la diferencia en lempiras y en porcentaje.Para la comparación se utilizan promedios mensuales históricos de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/apagones-racionamiento-fallas-planificacion-enee-DD32204205" target="_blank">Secretaría de Energía de Honduras</a> y el precio vigente por galón.El cálculo toma como referencia las capacidades de tanque de un Toyota Corolla, RAV4 y Hilux, por lo que el costo real puede variar dependiendo del vehículo.