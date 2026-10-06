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¿Cómo lo calculamos?

Los precios históricos son promedios por mes extraídos del portal de la Secretaría de Energía de Honduras, no son precios semanales. Los comparamos con el precio vigente por galón. Para estimar un tanque completo usamos referencias de Toyota: Corolla (Turismo), 13 galones; RAV4 (Camioneta), 15; e Hilux (Pick-up), 21. Multiplicamos el precio por esa capacidad, suponiendo un tanque vacío. El costo real varía según la capacidad de tu vehículo. La diferencia y el porcentaje indican cuánto aumentó o bajó el costo desde el mes elegido; no se ajustan por inflación.