Ihss no construirá hospitales en 2023 por bajo presupuesto

Los trabajadores afiliados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss) que por muchos años han estado esperando la construcción de nuevos hospitales tendrán que despojarse de esa ilusión porque el Gobierno no aumentará las inversiones en 2023. Según el presupuesto para 2023, el Seguro Social operará con L18,034,249,089. De esta suma, L18,026,181,089 serán aportados por esa institución (generados por las cuotas de los trabajadores y empresas) y L8,068,000 por el Gobierno central. Sin embargo, la decisión de la nueva administración de Xiomara Castro no contrasta con las medidas tomadas por el gobierno anterior de Juan Orlando Hernández, que, en 2021, le aprobó al Ihss en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales de 2022 la suma de L14,674,574,283 (recursos propios) y L8,068,000 aportados por el Gobierno. Regístrese aquí para acceder a LA PRENSA Premium No obstante, el diputado Carlos Umaña, quien a la vez es presidente de la Asociación de Médicos del Ihss en San Pedro Sula, explicó que el presupuesto del Ihss “no se reduce, sino son las inversiones del fondo IVM (Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte) en unos L2,000 millones”.“

No es el presupuesto operativo el que se reduce, sino el de inversiones, pero aun así no ajusta. Se están solicitando L465 millones adicionales, pero no sabemos, Finanzas no nos ha dado una respuesta. Para 2023, el presupuesto del Ihss debería ser de L20,000 millones para la parte operativa y comenzar algunos proyectos”, dijo Umaña.

" “El Seguro debe contratar a 100 especialistas para solventar la mora quirúrgica”. "

Según el dirigente y político, con un presupuesto ampliado el Ihss “podría construir el nuevo hospital regional en San Pedro Sula, el de La Ceiba y Santa Rosa de Copán, que son las ciudades con más derechohabientes. También tener un modelo híbrido con la Secretaría de Salud para atender a toda la población de Roatán en un hospital que hay que terminar. Para todo eso se necesita dinero”, expresó. Umaña, en una entrevista con Diario LA PRENSA, advirtió que, debido a la contracción del presupuesto, el Ihss no tendrá posibilidades económicas para contratar a más médicos con el objeto de satisfacer la necesidad de la población de los derechohabientes. “El Seguro debe contratar 100 especialistas en el área quirúrgica para solventar la mora quirúrgica. Tenemos una mora quirúrgica de más de 12,000 cirugías, no las podemos terminar con el personal que hay”, afirmó. “Si no hacemos el anexo de esos L465 millones no se podrán ejecutar esos proyectos de los nuevos hospitales, salvo que las hayan dejado en partidas especiales que no las hemos visto. Hay que ver qué motivó a la Secretaría de Finanzas a no hacer crecer el presupuesto del Seguro Social, no sabemos si tiene que ver con la ejecución presupuestaria de este año. Yo pregunté y no me contestaron. Yo conozco el Seguro, sigo siendo empleado, y me da temor que las partidas de medicamentos, enfermedades catastróficas, no ajuste: la parte cardiológica, diálisis, la quimioterapia”, manifestó.

CLAVES > 1. Un presupuesto en crecimiento cada año: Los Gobiernos todos los años aprueban siempre un presupuesto cada vez mayor para el Ihss.

1. Un presupuesto en crecimiento cada año: Los Gobiernos todos los años aprueban siempre un presupuesto cada vez mayor para el Ihss. > 2. El presupuesto de Inprema es mayor que el del Ihss: Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema) es de más de L23,000 millones.

2. El presupuesto de Inprema es mayor que el del Ihss: Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema) es de más de L23,000 millones. > 3. El sector privado paga, pero el Gobierno administra: El Ihss opera con aportaciones de trabajadores y empresas, pero decide el Gobierno.

El Ihss, una institución golpeada por la corrupción en la última década, desempeñó un papel protagónico entre 2020 y 2021, cuando la pandemia del covid-19 afectó completamente a todo el país.Miles de trabajadores recibieron asistencia médica y decenas de ellos evitaron morir gracias a las atenciones recibidas en la unidad de cuidados intensivos. El año anterior ofreció un total de 2,535,024 consultas, contra 1,695,441 de 2020. Dentro del presupuesto general de la república, el Ihss, que es sostenido con fondos privados, es incluido por el Gobierno en el renglón de la administración descentralizada como una entidad autónoma. En 2023, el Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema) lo superará en presupuesto: L23,473,000,000.Situación.

Diario LA PRENSA le consultó a Gustavo Solórzano, gerente de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), sobre los efectos que tendría el hecho de no aumentar el presupuesto, pero indicó que la junta directiva de esa organización ha decidido no opinar sobre el tema “para no generar conflictos internos”. Mientras Héctor Escoto, presidente del Sindicato de Trabajadores del Ihss (Sitraihss), considera que, debido al crecimiento de la demanda de servicios y necesidades, la institución tendría que tener un presupuesto de más de L20,000 millones “y no L18,000 millones”.

" “El gobierno no tiene una justificación para reducir el presupuesto del seguro social”. "

Escoto y otros líderes de la entidad son del criterio que el presupuesto no debe ser inferior, debido a que en el país durante 2022 ha registrado una inflación interanual de 10.44%, de acuerdo con el Banco Central de Honduras (BCH), la cual se ve reflejada en los precios de medicinas, equipo médico y en materiales de construcción, considerando que hay planes de edificar nuevos hospitales. “Yo y un grupo de personas grande, entre ellas, los trabajadores, consideramos que no hay justificación para que hayan reducido el presupuesto del Seguro Social. Están amparados en que este año hubo una baja ejecución del presupuesto, pero eso no solo se ha visto en el Seguro Social, sino en el Gobierno en general. En el Ihss ha habido problemas en la ejecución, pero eso no es causa para que seamos castigados con una reducción en 2023”. Manifestó que la baja ejecución presupuestaria se deriva de la lentitud administrativa observada durante el presente año, consecuencia de la llegada de autoridades y funcionarios que deben “empaparse del funcionamiento de la institución”. “Este año, contrataron a una directora y al tiempo destituida. Luego a otro director. La mayoría de gerentes son nuevos y les ha costado ejecutar, a hacer licitaciones y las compras que corresponden. Por eso es la baja ejecución. Pero el otro año, ellos lograrán mayor ejecución porque sabrán cómo es el proceso”, dijo. Según Escoto, la reducción presupuestaria impactará en la contratación de recursos humanos, pasivo laboral, compra de equipo y medicamentos”.

En una entrevista con LA PRENSA, Escoto aclaró que hasta la fecha el sindicato de trabajadores no tiene “información exacta sobre las causas que han llevado al Gobierno a reducir el presupuesto”.