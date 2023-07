$!Flujo migratorio hacia Honduras aumentaría hasta con 300 mil ingresos adicionales este 2023

Los migrantes que entren o salgan del país sin el control migratorio establecido por la Ley de Migración y Extranjería deben pagar una multa de 220 dólares, equivalentes a aproximadamente 5,000 lempiras.

Sin embargo, desde el pasado 1 de junio el Congreso Nacional aprobó la extensión de la amnistía migratoria hasta el 1 de enero de 2024, que los exime del pago de la multa.

Ariel Lagos, relacionista público del INM, explicó que “para aquellos migrantes que ingresaron antes del control migratorio se les extiende la amnistía para que puedan transitar solo cinco días para evitar la sanción económica”.

Al respecto, Itsmania Platero, defensora de los derechos humanos, consideró que la amnistía no es funcional para los indocumentados ya que cinco días no son suficientes para que puedan salir del país.

Además, dijo que “la amnistía contempla la ayuda humanitaria a personas vulnerables, pero tampoco se hace, no les dan cumplimiento, no hay ni siquiera un albergue. Ellos esperan en calles, el gobierno de Honduras no tiene, Casa Alianza solo da tal vez albergue a niños por caridad”, mencionó.