¿Qué cambia para los migrantes en Florida con la entrada en vigor de la ley de DeSantis?

Se esfumó la esperanza que conservaban especialistas en inmigración y defensores de derechos civiles de que fuera revocada la ley antiinmigrante SB 1718, antes que entrara en vigor este sábado en el estado de Florida, Estados Unidos.

Con ello, Florida se convierte desde hoy en un estado hostil contra su población de 772,000 migrantes indocumentados (según cálculos del centro de estudios Migration Policy Institute).

La zozobra comenzó desde el pasado 10 de mayo, cuando el gobernador Ron DeSantis firmó la ley. Centenares (se habla de miles) ya se movilizaron a otros estados con medidas menos agresivas.

No obstante, no todo está perdido o no todo es tan extremo, dicen especialistas consultados por este medio y otros expertos que han aclarado el tema en medios hispanos.

La constitución de los Estados Unidos protege a todas las personas sin importar la situación migratoria, existen derechos civiles y fundamentales como la libertad de expresión, libertad de culto, derechos a la privacidad, protección contra la invasión o revisión injustificada del hogar y, a la garantía de protección igualitaria.