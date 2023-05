En Florida, “ni aquellos que pagan sus impuestos están exentos a una deportación”

R/ En el estado de la Florida no, ya que no es un “Estado Santuario”, pero por ejemplo, antes de la ley SB 1718, los indocumentados con licencias de conducir de otros estados podían manejar sin problemas dentro de la Florida.

R/ Compañías de construcción, restaurantes, compañías de limpieza, de empleadas domésticas y agricultores, probablemente se quedarán cortos de personal, ya que aquí el mayor porcentaje de personas que se dedican a estos rubros no tiene documentos. En lo personal, me gustaría saber cual es el plan de acción que tendrá el gobernador de la Florida para estos empresarios.

-No divulgar su nacionalidad así tenga un estatus legal, para no poner en evidencia al resto de los acompañantes

R/ Bueno, cabe mencionar que aún tenemos la esperanza que la revoquen, ya que va en contra de la Constitución. Debido a que el control migratorio es federal no estatal, y no hay reglamento todavía que explique y detalle cómo las agencias del gobierno estatal trabajarán juntamente con el gobierno federal, quien es el encargado de ejercer la ley migratoria.

9) ¿Los hondureños ya están buscando asesorarse para no verse afectados por esta ley?

R/ Claro que sí, muchos. De hecho, una de nuestras recomendaciones es que aquellas personas que tienen pruebas por situaciones médicas, psicológicas y cualquier evento de gravedad en el pasado, aún están a tiempo de someter sus procesos de asilo, no importa si ya pasó el tiempo reglamentario que es de un año, aún pueden hacerlo, un asilo les permite residir con permisos legales mientras les toca defender su caso ante un juez, lo cual puede llevar un par de años.

10) Cuénteme un poco de su experiencia en temas migratorios

R/ Bueno, hace algunos años trabajé para una firma legal de migración en la cual adquirí mucho conocimiento sobre la materia y, siempre me he mantenido al día con respecto a las leyes. Es un tema que me apasiona y, muchas de mis amistades o conocidos, siempre acudían a mí para que les ayudara con sus procesos o simplemente les diera algún tipo de asesoramiento migratorio, lo cual se me facilita bastante.

El año pasado, decidí estudiar y dedicarme de lleno para adquirir mi título de especialista en inmigración federal. Los temas de migración son de estudio diario, ya que las leyes migratorias están cambiando constantemente. No soy abogada, yo tengo una licenciatura en Ciencias de Justicia Criminal, soy Notario Público del estado de la Florida y especialista en Inmigración Federal.

En enero de este año, con mi socia Melanie Gabrie, quien también tiene un amplio conocimiento y experiencia en esto, decidimos dedicarnos a nuestra empresa L&M Immigration Services, y desde entonces hemos tenido una alta demanda de procesos migratorios, incluso, antes que existiera L&M, hasta ahora, todos los procesos que hemos sometido y que ya hemos obtenido una respuesta, han sido muy favorables, nosotras nos cercioramos que los procesos que tomamos, tengan un porcentaje alto a una respuesta positiva.