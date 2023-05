Tras perder empleo, hondureña monta panadería en Barcelona, España

Cuando Alexa Martínez salió del país, con rumbo a Barcelona, España , jamás imaginó que terminaría emprendiendo y poniendo en práctica lo que su madre le enseñó cuando era una niña, a elaborar pan. Si bien, ya tenía conocimientos sobre panadería, pero no era su sueño tener un negocio en esa industria y peor en un país que no es el de ella.

”Al principio empecé a cuidar a personas de la tercera edad como la mayoría de las mujeres que llegan a este país, fue muy difícil porque acá te ven como poca cosa por ser migrantes”, dijo la hondureña.

Aunque Martínez logró conseguir un empleo rápidamente, confesó que “el salario no era suficiente”, pues ella tenía que enviar dinero a su madre e hijo a Honduras. “No me daba para poder mandar a mi hijo, empecé a vender semitas y poco a poco fui teniendo una larga lista de clientes, no solo me han apoyado gente de mi país, sino de otros países”.

Transcurridos los meses de haber llegado a España, la hondureña quedó sin empleo, “al mirármelas “tile” como dicen en Honduras, me dije no me voy a dar por vencida, tengo mucho potencial porque mi madre formó una mujer luchadora que no se da por vencida y gracias a Dios puse mi negocio”.

Lea: España: transporte público de Madrid promueve sitios turísticos de Honduras