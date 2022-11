$!Entre L500,000 y un millón cuesta trasplantarse un riñón en Honduras

El costo de cirugía de trasplante renal en una clínica de Honduras oscila entre 800,000 y un millón de lempiras (unos 40,000 dólares) según el mercado actual, mientras que en el hospital Catarino Rivas es gratuito, pero a la fecha no cuentan con disponibilidad para realizar este procedimiento.

La Ley Nacional Renal indica que el Estado hondureño debe crear un programa de trasplante renal, pero lo cierto es que el país no cuenta con una norma jurídica adecuada que regule la donación ni trasplantes de órganos humanos.

“En Honduras no hay una estadística real de pacientes renales porque no se investiga”: nefrólogo Carlos Madrid

“Los pacientes deben entender que si bien es cierto los riñones prolongan hasta 20 años más de vida, pueden fallar en cualquier momento, todo depende de cómo se cuiden. Lastimosamente la mayoría no sabe que tiene insuficiencia renal y esperan presentar síntomas para investigar la causa; es decir, ya cuanto están en las primeras tres etapas se enteran”, cuestionó el galeno ante el crecimiento de casos en el país.

“Esta es una enfermedad silenciosa y no duele, de la noche a la mañana ya se está con el resultado. Nuestro Gobierno no ha prestado atención al trasplante renal porque los pacientes se convirtieron en un negocio, sobre todo para las clínicas que dializan, y quienes no logran acceder están destinados a morir”, expresó el dirigente.

Los pacientes renales acuden semanalmente a los diferentes centros con rostros de dolor, frustración y desaliento. A varios de ellos los abriga la esperanza de que llegará el momento de recibir un trasplante de riñón, el día en que dejarán finalmente de hacer el trámite de diálisis y tener una vida distinta.