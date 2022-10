Alcalde de Roatán: “No es que desaparezca gente a cada rato, no tenemos secuestros”

¿Se ha visto afectada Roatán por el tema por los recientes sucesos de desaparición de personas y secuestro de menores de edad que han circulado en los diferentes medios de comunicación?

Por los momentos no. Sí nos ha empañado un poco nuestra imagen como al hablar del tema de trata, aunque hay que dejar claro que no es un tema de trata, como ya lo expliqué antes, son temas puntales de la prostitución, explotación de los niños y temas de trabajo de menores. Son cosas que yo creo que no han manejado muy bien en los medios de comunicación y sí nos han dañado un poco nuestra imagen, pero lo vamos a recuperar y con mayor fortaleza porque se están realizando acciones, que es lo importante. Así que podemos decir que sí se ha empañado la imagen, pero vamos a salir adelante porque no son situaciones que solo se den acá, sino en diferentes partes de Honduras. Nadie está exento que pasen, solo que por ahora se tiene en la mira a Roatán; pero suceden acciones en toda Honduras.