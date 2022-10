Turismo sexual, el lado oscuro de Roatán, Islas de la Bahía

Pelo teñido en rubio, “short” azul corto y desteñido, camisa celeste con el logo del restaurante y tenis negros. La sonriente joven rompió el hielo. “No me dedico a esto, solo que mi compañero me dijo lo que buscaban y pensé que yo les podía ayudar”, explicó.

Aún con el uniforme puesto, limpiar el sudor de frente para escuchar una oferta no estaba de más, la demanda es grande y la competencia crece con rapidez.

Los lentes de contacto color verde no le van precisamente bien a Ricky, pero a él no le importa, es el responsable de atraer clientes a un bar y restaurante ubicado en una popular zona de West Bay , en Roatán , Islas de la Bahía.

Dos cervezas no bastan para poder pagar en Roatán , ya que en el bar los pagos por tarjeta deben ser mayor a 200 lempiras; es decir, cuatro frías, solo así pueden utilizar el POS (el sistema electrónico para pagar mediante tarjeta), una estrategia bastante buena para agarrar en curva a los turistas. Ricky está atento como un pulpo, huele la necesidad del cliente y acude en un segundo para ofrecer lo que sea que se necesite.

Instalados en el bar, el equipo de investigación de LA PRENSA Premium salió a explorar la noche y, ¿por qué no?, solicitar todo lo que ilegalmente West Bay pueda presentarles a sus visitantes.

No es proxeneta y tampoco se dedica a las drogas, pero en la zona, como él mismo lo mencionó en algún momento, “decime que es lo que necesitás y hago una llamada, solo eso es lo que ocupo”.

Por la calle, los extranjeros no dejan de pasar, son fáciles de identificar y no precisamente por hablar inglés, pues en West Bay todo mundo habla ese idioma.Su color de piel, ojos, pelo y vestimenta son de entrada lo que los pone en evidencia, la mayoría sin duda son estadounidenses.

Ricky lo interrumpió, le dijo al equipo periodístico que no era necesario, que le regalaran un par de minutos, que él mismo las iba llevar; pero eso sí, dos cosas importantes: no se desesperen y entregarle a él algo de dinero.

Pasaron los minutos, dos chicas se metieron a un callejón, Ricky salió atrás de ellas y luego llamó a uno de los dos periodistas encubiertos. Las muchachas no pasaban de los 25 años, andaban un poco tomadas y apenas eran las 9:30 pm, no importa, es Roatán.

De vuelta en la calle, el bullicio es cada vez mayor, 2,000 personas en la calle es poco, serían 3,000... si no más en un verdadero ambiente de fiesta nocturno. Apurado, el falso zarco volvió, como quien no quiere perder a su presa.

Se les dijo que no, la contratación era para ya. No aceptaron, los 300 dólares pasaron a segundo plano y en tono irónico dieron a entender que dinero a lo largo de la noche iban a obtener y más.

El joven fue sincero y frente a frente les dijo cómo estaba la situación. Aunque ambas se interesaron, con una tarifa de 300 dólares, la petición era compartir un rato con ellas en un bar o discoteca, pues tenían ganas de disfrutar y no irse temprano al hotel.

Aprovechando la fugaz llegada de Ricky, se le solicitaron drogas, sin dudarlo accedió, con la advertencia de no entrar a consumirlas a ninguno de los callejones, pues “sabes que es la DPI, ellos andan por ahí y te ‘escurgan’, no te llevan; pero te lo quitan”, dijo entre risas.

“No man, es que solo es una, yo no estoy interesado, solo le voy a regalar una chava a mi primo. Yo se la prometí, y por eso es que solo puede ser una. Están bellas las gemelas, pero no hay tanto billete, man”, le dijo el reportero.

El trato se cerró, Ricky se llevó 20 dólares en su bolsa, no sin antes recordar si iban o no a ocupar las drogas para hacer las respectivas llamadas.

Risas y más risas acompañaron el ambiente antes de decirle que no, que era un obsequio para el primo que hasta ese momento no había dicho ni una sola palabra.La mujer lo tildó de calladito, aunque aseguró que a ese tipo de hombres es a quienes más les tenía miedo porque eran unos pícaros en la intimidad.

“Es mi primo, yo le prometí una p**a y se la voy a pagar”, se le dijo sin pudor.La mujer comenzó a moverse de manera coqueta y pidió 150 dólares, y nada menos.Se le habló claro, tres mil lempiras y nada más, lo tomaba o lo dejaba.Inspeccionó a los dos hombres y vulgarmente aceptó: “Pero no me van a caer los dos, ¿verdad?”.

El periodista le consultó si era de la isla, pero dijo que en realidad era nueva, llegó desde El Progreso buscando trabajo de mesera y no le va mal, más con las horas extras como prostituta.

“Ahorita no ando ni arreglada porque vengo de turno, entré a las 10:00 am”, contó la mujer, aunque nadie le había hecho consultas de esa naturaleza.

Antes de entrar al baño se le dijo a la mujer la verdad: “Somos parte de un equipo de prensa que desea mostrar el turismo sexual en Roatán”.

Seca y con su semblante molesto advirtió que “más les vale que me paguen”.Se le pidió un pequeño testimonio, pero su mano seguía estirada esperando el dinero.Al pagarle, exigió con autoridad que por lo menos la acercaran al lugar donde la habían recogido.

Dejó entrever su mala suerte al mencionar que entre mil mujeres que pudieron abordar, precisamente tenía que ser ella la seleccionada.

Después de ahí ninguna palabra más, se retornó a la muchacha a la calle, no se despidió y su figura se perdió entre un mar de personas para no volver a verla jamás, a menos que fuera en su trabajo, el que seguramente no iba dejar.

Sin mayores problemas se comprobó que no solo es ver las mujeres con los extranjeros, en la isla el turismo sexual es sumamente fuerte y descarado.