Honduras: proliferan las plazas congeladas e influencias de políticos para ubicar docentes

San Pedro Sula, Honduras.

"Hay que ser amigo de algún político", "estoy pensando en cambiar de profesión", "en esos concursos alteran los resultados", estas fueron algunas reacciones de docentes consultados por LA PRENSA, que a la fecha siguen sin encontrar empleo de lo que estudiaron, tienen un trabajo temporal o que desde hace varios años se han disputado sin éxito las diferentes plazas ofertadas en la mesa por la Secretaría de Educación.

Plazas en los últimos dos años En el año 2019 se otorgaron 105,512 plazas en todo el país, mientras que en 2020 fueron 104,609, de acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Educación.

Plazas congeladas, componendas entre directores, docentes, dirigentes y políticos, mora de nombramientos, entre otros, son parte de los problemas que aún arrastra la Secretaría de Educación en sus archivos mientras que miles de docentes en todo el país, unos sin empleo y otros en estatus de interinos o exonerados, navegan en una ola sin respuestas por parte de las autoridades que aún no definen fecha del próximo concurso para otorgar plazas en escuelas y colegios de los 18 departamentos.

Dirigentes magisteriales coinciden que es difícil medir la cifra exacta de plazas docentes que están congeladas en el país porque cambian constantemente, sin embargo, aseguran que las cifras son altas. Al respecto, Onán Cálix, miembro del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma), afirmó que las plazas congeladas superan las 200 a nivel nacional, entre direcciones y docentes auxiliares, en departamentos como Francisco Morazán, Cortés, Choluteca y otros.

Las plazas congeladas son aquellas que no entran en uso por diferentes razones, entre ellas porque no se consolida un nombramiento oficial. Cálix argumentó que han trabajado para descongelar las plazas, pero aseveró que "engavetan" los procesos en las departamentales.

"Ahora es cuando más se necesitan docentes y es preocupante, no es posible que todavía hayan centros educativos donde un maestro dé clases hasta seis grados. Educación no hace nada para descongelar esas plazas y se van perdiendo con los años", apuntó.

También se enfatizó que desde 2009 no se han creado nuevas plazas por "falta de voluntad o desinterés" de la Secretaría de Educación, aún cuando la población estudiantil ha aumentado en más de 300,000.

LA PRENSA consultó con la Secretaría de Educación este y otros datos estadísticos oficiales sobre la verdadera situación de plazas docentes; sin embargo, no dieron respuesta.



Ricxy, una joven residente en el departamento de Copán, egresó como maestra de Educación Primaria en 2014 a través de la antigua Escuela Normal Mixta Miguel Ángel Chinchilla de la ciudad de Ocotepeque, luego intentó concursar para optar a una plaza, pero debido a que aún no tenía una licenciatura, quedó fuera del proceso. Desde entonces su trabajo como docente ha sido inestable y actualmente desempeña su profesión gracias a la aceptación de una Municipalidad, pero con pagos atrasados y sin el goce de derechos.

Rixcy se graduó recientemente de licenciada en Psicología en una universidad privada y piensa participar en la próxima convocatoria que lance la Secretaría de Educación. "Para cualquier maestro la meta es colocarse en una plaza a nivel de Gobierno, pero es complicado, más que todo porque se debe a favores políticos y no por méritos", comentó la joven, quien prefirió omitir el resto de sus datos ante posibles repercusiones.

Merari es otra joven oriunda del occidente del país y su anhelo desde hace más de siete años es ingresar de manera permanente al sistema educativo hondureño, pues concursó en 2013, pero no obtuvo éxito y en 2019 tampoco ingresó debido a que en ese momento no tenía un pregrado.

"En la única vez que concursé y cuando fui a la Departamental me dijeron que si no tenía un padrino político era muy difícil que lograra colocarme, ya que influían mucho regidores, alcaldes y diputados. Eso se sigue dando, por méritos es raro que esté permanente un maestro porque la mayoría no somos apadrinados por un político", sostuvo.





"Las pruebas que aplican en los concursos son las mismas y solo lo hacen para que haya evidencia de que pusieron a competir a los maestros, pero en realidad por méritos es complicado llegar. Me gradué en 2013 y desde entonces he trabajado a nivel privado, con la Municipalidad y a través de otros sistemas, ha sido difícil, pero no pierdo la esperanza", expresó.

Sobre el concurso de docentes realizado en 2019, solo en el departamento de Cortés aprobaron 614, siendo seleccionados a la fecha 503. También se realizaron 396 solicitudes de traslado, de las cuales fueron marcadas como aspiraciones satisfechas un total de 260, mientras que a nivel de casos exonerados, incluso desde 1990, fueron seleccionados 163 para plazas permanentes.

Los concursos se deben hacer cada dos años, de acuerdo con la Ley del Estatuto del Docente Hondureño y el último en realizarse fue en 2019, cuando se pusieron en la mesa 261 plazas para prebásica, 2,620 para básica y 2,324 para media, más las 51,580 horas clase.

Sin fecha del próximo concurso docente

Solo en Cortés había una mora administrativa de seis años, considerándose dos intentos anteriores como fracasados por los altos niveles de reprobación, ya que la Ley Fundamental de Educación no solo valora el título universitario, sino también las aptitudes y actitudes del docente frente al alumno, al sistema y sociedad, eso se hace mediante las pruebas.

Norma Alvarado, subdirectora de Talento Humano

"Para mí no deberían existir reprobados porque el docente tiene su título universitario que refrenda sus conocimientos, eso debería significar de por sí una nota de 60% y que el concursante demuestre sus competencias en un 40%, estoy segura que de ser así habría mayores oportunidades, aunque imagino que en algún momento a nivel central llegarán a esa misma conclusión", dijo Norma Gladis Alvarado, subdirectora departamental de Telento Humano de la Secretaría de Educación en Cortés.

El Estatuto del Docente y la Ley Fundamental de Educación son los ejes que han regido el sistema educativo del país, ambos establecen los siguientes movimientos laborales: traslado, exonerado y concursante.

El traslado se refiere al docente permanente que quiere movilizarse a otro lugar de trabajo, el exonerado tiene que ver con el docente que todavía no tiene permanencia, pero que puede obtenerla si ejerció durante seis meses o dos años (aún no está claro por contradicciones de ambas leyes) consecutivos en el nivel que concursó y aprobó. En tanto, los concursantes son la mayoría recién graduados que se postulan por primera vez o que han reprobado en ocasiones anteriores y no se ubicaron.

"El tráfico de plazas ha sido un mal histórico, pero en este último proceso, al menos en Cortés se ha desentado, logrando cubrir las plazas vacantes que estaban y que eran bastantes, todos los traslados que satisfacían las necesidades de los docentes también se pudieron ubicar y en cuanto a los exonerados se logró contratar al 100%, de esa manera saldamos la deuda", aseveró la funcionaria.

"Hemos tenido muchos muros en este camino, hubo directores que se sentían dueños de las instituciones y no dejaban entrar a personas con requisito porque adentro tenían interinos con varios años de experiencia, buen desempeño y que no habían sido aprobados en un concurso, pero eso lo vecimos. Pronto voy a sugerir que la contratación docente se realice de manera virtual porque allí todo queda grabado, es más transparante y se evitan componendas"; concluyó la entrevistada.

En cuanto a este departamento, en los niveles de básica y prebásica el 100% de los concursantes están camino a exonerarse, mientras que en media se acorta la oportunidad porque la demanda es mucha y la oferta de trabajos es poca.

La ley indica que el nombramiento docente primero debe dirigirse a la lista de maestros que están en un centro educativo de forma permanente, luego los traslados porque ya son parte del sistema y por su antiguedad. Posteriormente vienen los exonerados que trabajaron durante seis meses consecutivos/dos años y que no tienen plaza, seguidamente la oferta, osea lo último que quedó, pasa a los concursantes, quienes la mayoría son recién graduados.

Pese a que la ley señala que en agosto de cada dos años debe hacerse la convocatoria para concurso docente, personal de la Secretaría de Educación ve difícil que se pueda llevar a cabo este año porque "no hay ambiente, es la primera vez que se implementa la Ley Fundamental de Educación, hay muchas vacantes que están ocupadas temporalmente por docentes camino a exonerarse y cuyo proceso lo finalizan en septiembre de 2022, lo que pondría en riesgo su proceso, además de ser un año electoral en el país".

Danilo Iraheta, subdirector de Talento Humano

Danilo Iraheta, subdirector de Talento Humano de la Secretaría de Educación en Francisco Morazán, informó que no han nombrado a ninguno de los docentes aprobados en el último concurso organizado en 2019, ya que deben pasar por dos años de exoneración para alcanzar la permanencia.

A lo interno de la Ley del Estatuto del Docente y la Ley Fundamental de Educación hay una serie de contradiciones, ya que una refiere que la exoneración conlleva dos años y la otra seis meses. Esto y otras incongruencias motivó a que representantes de colegios magisteriales elaboraran una propuesta para que, entre otras cosas, se hiciera la reforma y dejase por corto tiempo la exoneración, pero hasta el momento no ha sido aprobada.

Al ser consultado sobre cuántas plazas se van a liberar a nivel nacional en el próximo concurso, Iraheta respondió que "hay que revisar cuántas son las disponibles por cada departamento, por nivel educativo, especialidad y función, luego se deberán sumar las vacantes por jubilación, destitución, renuncia y otras causales. Para el caso de 2019 se sometieron más de 5,000 plazas a nivel nacional, pero para este nuevo concurso tendríamos que hacer un análisis completo".

El funcionario insistió en que es fundamental realizar un diagnóstico de la necesidad real de plazas, docentes desempleados, exonerados e interinos para presentarlo a las máximas autoridades y que estas a su vez gestionen los respectivos fondos, pero reconoció que de momento no hay preosupuesto para habilitar tantas como se espera.

Puntualizó que la mayor demanda de plazas las siguen cubriendo los departamentos de Cortés y Francisco Morazán por su alto nivel poblacional, siguiéndoles Olancho, Yoro, El Paraíso y otros.

Colegios magisteriales presionarán para que haya concurso en 2021

Daniel Esponda, dirigente magisterial

Daniel Esponda, dirigente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh), manifestó que "seguimos exigiendo al Gobierno que cumpla con su palabra, desde 2019 se han organizado mesas de diálogo para homologar la Ley del Estatuto del Docente debido a que es engorroso el proceso de nombramientos, no es posible que los maestros deban exonerarse en un lapso de dos años cuando lo ideal es seis meses".

El dirigente magisterial advirtió que en el próximo mes de junio publicarán una nota exigiendo la convocatoria, ya que el proceso debe comenzar en agosto, al tiempo que aseguró que las elecciones generales a desarrollase en noviembre de este mismo año no afectan en nada el concurso, el cual según la ley, se debe desarollar cada dos años.

"A los profesores se les debe cumplir con el concurso en noviembre de este año. Por otro lado, estamos cansados del tráfico de plazas, la manipulación del Gobierno y de los casos en que diputados o alcaldes recomiendan a quienes ellos quieren en los puestos, deben entender que están violentando los procedimientos", cuestionó el también integrante de la Junta de Selección Docente.

Esponda señaló que hay más de 28,000 docentes en Honduras sin empleo y 15,000 están en modalidad de subempleo en el sector privado; es decir, que no les pagan el salario mínimo ni gozan de derechos, al tiempo que indicó que unos 65,000 docentes trabajan con el sistema educativo público.

Otros dirigentes magisteriales consultados sobre la problemática demandaron al Gobierno mayor cantidad de plazas, esto es en base al crecimiento poblacional y las que quedan disponibles por pensión, jubilación y otros espacios.

De acuerdo con cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), a la fecha hay un total de 19,250 docentes jubulados/pensionados, alcanzando a 23,548 con los beneficiarios. La planilla anual que maneja el Inprema con relación a este sector es de 5,000 millones de lempiras, traduciéndose este número en 416 millones de lempiras al mes.

Pese a los espacios liberados a través de los institutos de previsión social, se sigue criticando que muchas de estas vacantes quedan congeladas, habiendo tantos maestros en espera de un nombramiento o empleo.

Datos 1. En noviembre de 2017 se anuló el proceso de selección en el que se pusieron a concurso 7,000 plazas docentes, esto debido a irregularidades e inconsistencias detectadas. 2. Más de 8,000 docentes trabajan de manera interina en el sistema público, según datos de la Secretaría, la mayoría de estos participaron en el concurso en noviembre de 2019.

Otros miembros de la dirigencia magisterial también se refirieron a los procedimientos de los concursos, asegurando que están repletos de métodos ambiguos, lo que repercute en los resultados de reprobación.

En su momento, la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (Fomh) propuso que se bajara el índice de aprobación de 75% a 65% en el concurso docente y de esta manera dar mayores oportunidades de empleo.

Reiteraron que no aceptarán excusas de no convocatoria por parte del Gobierno, de lo contrario, analizarían irse a las calles en sentido de protesta, ya que hay muchos recién graduados con la esperanza de poder avanzar, al igual que unos 12,000 interinos que buscan una permanencia en el sistema educativo nacional.

No terminan las influencias para asignar docentes

Dannis Cáceres, director de Educación en ASJ

Dennis Cáceres, director de Educación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), recordó el papel de la organización en acompañar los procesos de cada concurso docente para que sea transparente, objetivo, que se respeten los resultados y que los instrumentos sean confiables.

Después del último concurso realizado, la ASJ recomendó ordenar la legalidad del concurso docente, ya que existe un evidente problema en cuanto a la normativa entre la Ley del Estatuto Docente y la Ley Fundamental de Educación. Posteriormente vigilar el proceso de contratación de las empresas que elaboran los instrumentos y hacer una campaña de concienciación para que políticos y gremios magistriales no interfieran, ya que ese ha sido uno de los mayores problemas al momento de cubrir plazas.

"Nuestra principal sugerencia es que eliminen las influencias gremiales y políticas porque eso afecta totalmente el esfuerzo que se pueda poner en marcha. Este tipo de incidencias orilló a la ASJ a habilitar una instancia de denuncia de manera virtual o telefónica para que puedan quejarse aquellos que sienten que se les ha violentado sus derechos", agregó.

El listado de denuncias que recoge la ASJ pasar posteriormente a nivel central de la Secretaría de Educación con el objetivo de actuar de oficio en los departamentos donde se generan los conflictos.

Cáceres indicó que la mayor cantidad de denuncias recibidas tratan sobre el irrespeto al derecho de concursar, cambio de notas, por colocar en su puesto a otra persona e influencia de políticos y dirigentes magisteriales en los lugares de trabajo.

El 23 de octubre de 2020, la ASJ presentó un total de 86 denuncias por el concurso docente 2019, de estas, lo que más se reportó fue nombramiento de docentes con menor puntuación, otros catedráticos que se nombraron sin hacer concurso, anomalías en el proceso de revisión, nombramientos aún reprobando en el concurso, nombramientos por alguna afinidad política, solicitud de exoneración y permanencia (la más solicitada).

La instancia civil no ha recibido más denuncias desde ese momento, sólo le ha dado seguimiento a las ya presentadas, las cuales están pendientes de resolución por parte de Educación.

Los métodos de denuncia a través de la ASJ son enviando información al correo electrónico alac@asjhonduras.com y vía teléfono al 3142-8087. Asimismo, los docentes que tengan reclamos pueden hacerlo en las direcciones departamentales de Educación o a través de una ventanilla virtual disponible.

Exministro Marlon Escoto

A criterio del exministro de Educación, Marlon Escoto, el lento proceso de nombramientos docentes está relacionado con el número de plazas que se habilitan, pues considera necesario que los encargados de los concursos cumplan con quienes han obtenido el beneficio de la plaza, que los que han hecho interinato cubran lo que se vaya generando y sólo convocar aquellos puestos que no son cubiertos por exonerados y traslados.

"Cuando se habilitan más plazas en comparación a los veraderos espacios habilitados se produce una presión que no es buena para nadie. En mi época hubo departamentos como Comayagua y Ocotepeque que no reportaron contradicciones, no hubo impugnaciones, la buena salud de un departamento en tema de plazas pasa precisamente por la existencia o no de impugnaciones", señaló Escoto en conversación con LA PRENSA.

"Recuerdo que cuando estaba en el despacho había miles de expedientes de impugnaciones de plazas, pero lugares como Ocotepeque y Comayagua estuvieron hasta tres años sin impugnación, eso significaba que seguían los procedimientos, dieron cobertura a los exonerados, los traslados se hicieron bien y hubo convocatoria eficiente de concursos", agregó.

Escoto subrayó que las influencias par obtener plazas no pueden ir más allá de lo que la ley establece, al tiempo que mencionó que es oportuno respetar el espacio laboral, asegurarse que todos participen en iguales condiciones, se que anuncie sobre las vacantes, se publique el puntaje y mecanismos de valoración.

Aquí se describen los requisitos que debe reunir un docente para optar a una plaza en el sistema de educación gubernamental:

- Ser un buen interlocutor, un ejemplo a seguir para los educandos, vínculo entre el estudiante y el conocimiento

- Conocer las necesidades del educando y comprenderlo en su contexto

- Estar a la vanguardia en la adquisición, transmisión y aplicación de conocimientos

- Ser un organizador que prepara el espacio, los materiales y las actividades

- Mantener una actitud de respeto y cooperación con la comunidad educativa

- Diseñar estrategias metodológicas, aplicarlas y evaluarlas integralmente para la mejora continua.



- Fortalecer su conocimiento humanístico, científico, tecnológico, el espíritu investigativo, emprendedor, la pasión por el arte y la cultura

- Mantener una actitud constante de observación del entorno socio-ambiental

- Valorar con honestidad la capacidad y logros de sus compañeros y educandos

- Aceptar la expresión de sentimientos y promover la afectividad en las relaciones interpersonales

- Revisar constantemente los procesos de aprendizaje y mostrar disposición para aprender de manera permanente

Para ingresar a la carrera docente se requiere presentar:

- Solicitud escrita en la que manifiesta su interés por ingresar a la carrera docente, comprometiéndose a cumplir y hacer que se cumpla lo que indican las leyes

- Certificación de ser hondureño por nacimiento o nacionalizado

- Constancia de estar en el goce de sus derechos civiles y ciudadanos

- Acreditar el título de educación a nivel medio o universitario. A partir del año 2018 para ingresar a la carrera docente se debe acreditar el título de licenciado en Educación extendido por una universidad oficial del país o de otro país debidamente acreditado

- Llenar declaración de estar en condiciones que le permitan el desempeño del cargo y estar libre de obligaciones o circunstancias que inhiban el buen cumplimiento de sus deberes

- Constancia de salud extendida por un centro de salud oficial

- Presentar carné de afiliación vigente a un Colegio Profesional de docentes, legalmente reconocido por el Estado y declarar la veracidad de la información suministrada. Toda la documentación debe ser presentada en original y fotocopia por el interesado, en un solo acto, adjuntando una nota de entrega que le será devuelta debidamente firmada y sellada.

Abierto el expediente, se informará al interesado la fecha en que debe presentarse a recibir el carné de identificación provisional y documentos originales. También proceder cuando los docentes ya inscritos en el registro agreguen otros documentos a su expediente profesional, este trámite lo pueden realizar en ventanilla única de la Dirección Departamental de Educación donde desea optar a un cargo docente.



Registrado y clasificado el expediente profesional se extenderá al docente el carné de identificación provisional que será documento oficial para realizar cualquier concurso a nivel central o descentralizado. Actualmente lo que le entregan es un comprobante.



El archivo digital estará a la disposición de la Junta de Selección para la valoración de los antecedentes académicos, profesionales y personales. La Junta de Selección, en casos especiales, podrá solicitar el expediente físico del docente concursante.

La lista de personal elegible, en orden descendente según los resultados del concurso realizado, tiene vigencia para dos años lectivos a partir del año en que se realiza el concurso.



Todo concurso de selección tiene por objeto la escogencia de los aspirantes mejor calificados que harán parte del listado de elegibles. Debe constar de: aplicación de prueba escrita de aptitudes y competencias básicas, entrevista y valoración de antecedentes.



En concursos para selección de cargos en función de orientación docente, dirección docente y técnico pedagógica se deberá practicar a quienes hayan tenido una nota ponderada no menor del 75% en los tres primeros aspectos, una prueba psicométrica que se aprobará con una valoración no menor del 75%.

Proceso legal del concurso docente:

- En el mes de septiembre de cada año publicarán por los medios disponibles los puestos docentes en cada una de las funciones que serán sometidos al concurso de selección

- En la publicación se dará a conocer: número de puestos docentes por función que serán sometidos al concurso de selección, se plaza nueva o por vacante producida en el cargo, los requisitos del puesto, el sueldo, indicaciones precisas del lugar, fecha y hora en que se realizará el concurso y documentos que se deben presentar, indicando la fecha de presentación

- En el mes de octubre los docentes se inscribirán para el respectivo concurso en el formulario que se les proporcione

- La inscripción al concurso debe realizarse ante la Dirección General de la Gestión del Talento Humano para cargos en función técnico-pedagógica y ante la Subdirección Departamental del Talento Humano en donde resida el concursante, para las funciones de docencia, orientación docente y dirección docente.La Subdirección Departamental del Talento Humano clasificará por municipio los concursantes inscritos

- Los documentos que el docente presentó en el acto de inscripción para ingresar al sistema nacional de educación se anexarán a la solicitud de inscripción al concurso de selección

- Los educandos en el último año de la formación inicial docente pueden inscribirse provisionalmente para el concurso presentando la constancia de la institución formadora de que se gradúa en ese año lectivo. Si a la fecha en que deben realizarse los nombramientos el concursante no presenta la certificación de haber finalizado los estudios de la carrera, se eliminará de la lista de elegibles

- En el acto de presentación de documentos para participar en el concurso de selección indicarán al docente si la documentación está completa y, en su caso, extenderá la constancia de estar inscrito para participar en el concurso. Si la documentación no está completa, el docente debe hacerlo antes que finalice el proceso de inscripción

- El concurso de selección de los puestos docentes que se hayan anunciado se realizará del 20) al 30 de noviembre.