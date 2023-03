Resulta incomprensible que con tantas necesidades y disponibilidad de recursos asignados en el presupuesto no se haga uso de ellos y vayan pasando los días con evidencias innegables de la incompetencia de burócratas que llegan a altas responsabilidades con la consigna de lealtad originada en la afiliación partidista. No es consuelo y mucho menos justificación apelar a que este es un mal endémico que marca la débil democracia en todos los gobiernos.

Las quejas son constantes, pero no agitan los sillones en organismos e instituciones públicas que casi al término del primer trimestre del año no han ejecutado ni el 1% de su asignación presupuestaria. Sin querer identificar es notable la incompetencia de la Secretaría de Energía y del Hospital Escuela Universitario con 0.1 de ejecución, lo cual es más que absurdo si solo se observan los datos obtenidos en la Secretaría de Finanzas, las inmensas carencias del mayor centro hospitalario de la capital y el alto nivel de deficiencias en el sector energético sin atrevernos a asomarnos a lo que viene ya.

No faltará quien mejor calle, pero no pocos apalearán al laberinto burocrático en la administración de los recursos del Estado que requiere personal capacitado y de experiencia, por ello a estas alturas del gobierno actual ya no caben las explicaciones basadas en aprendizaje. Tanto que dicen de atención al campo y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola o la comisión para atender la escasez de viviendas con políticas favorables para la adquisición de casas van de la mano con un dos por ciento en ejecución.

Y estos son datos obtenidos en fuente oficial que, si se llegara al fondo, es decir, a lo destinado a la inversión con auténtica dimensión social, los porcentajes resultarían mucho más ridículos, lo cual quiere decir que lo ejecutado es en la mayoría de los casos el pago de salarios, viáticos, gasto de representación y otros alicientes.

Detrás de esta visión “está el gran problema que las instituciones y sus principales puestos son ocupados por personas que en su mayoría de los casos lo que define es su afiliación y su lealtad a algunos de los caudillos del partido gobernante”, explica el economista Rafael Delgado, presidente del Colegio Hondureño de Economistas en San Pedro Sula.

Al más estilo de rufianes a lo largo de la historia se hacen trasvases de recurso sin respetar la designación presupuestaria, de manera que con sacar de aquí y de allá, en combinación de las autoridades de los organismos generosos, se atienden “necesidades” no consignadas en el presupuesto, porque la herramienta de rendimiento de cuentas no funciona. Incompetencia y lealtad de la mano en la burocracia.