¿Tiene valor toda la información?

A Wilbur y Orville Wrigth se les considera mundialmente como los pioneros de la aviación. Construyeron y volaron el primer aeroplano exitosamente de que se tenga historia. Un 22 de mayo de 1903 lograron la patente en la oficina de patentes estadounidense. ¿Cómo llegaron a desarrollar en ese entonces ese increíble aparato, más pesado que el aire? ¡Y que pudiera elevarse y volar! Todo ocurrió cuando en la década de 1890, los hermanos administraban una fábrica de bicicletas en Dayton, Ohio, donde ambos habían nacido. Ahí empezaron a interesarse por la idea de fabricar y hacer volar una aeronave. Empezaron a leer con gran interés todo lo relacionado con intentos anteriores y sus problemas. Siguiendo las ideas de un tal Lilenthal empezaron a fabricar planeadores. Y enseguida comenzaron a volar sus propios prototipos. Fue entonces que decidieron fabricar un avión más pesado que el aire. Había que resolver muchos problemas, la potencia del motor y el control del aparato ya en el aire, etc. Entretanto, un físico en la universidad publicó en una revista todas las razones por las cuales era imposible que un cuerpo más pesado que el aire pudiera elevarse. Era uno de los muchos expertos que comentaban por qué los hermanos Wrigth estaban perdiendo el tiempo y fracasarían. Alguien al relatar sobre estos detractores decía que quizá estaban bien intencionados, pero que afortunadamente los Wrigth estaban tan ocupados con sus experimentos que afortunadamente no se enteraron de lo que los eruditos pronosticaban.

Esto me recuerda los consejos de don Pablo Baher, que fue mi jefe hace muchos años, “no deje que los expertos en demostrar que algo no se puede hacer le quiten el tiempo a los que lo están haciendo”, y “cuando decimos que hemos encontrado la solución, o que estamos buscando la solución, asumimos erróneamente que existe solo una”. No sé si escucharon estas ideas los hermanos Wright, pero las ponían en práctica. Iniciaron una era maravillosa en la que miles de aviones hoy en día transportan alrededor del mundo a millones de pasajeros todos los años.

LO NEGATIVO: Pensar solamente en por qué las nuevas ideas son imposibles.

LO POSITIVO: No dejar que esos expertos nos quiten el tiempo cuando lo estemos haciendo.