Temas tabúes

Yo digo que comencemos a hablar un poco más de todas aquellas cosas de las que siempre quisimos saber, de las que nadie nos hablaba, o que al menos no paremos a los que nos quieran hablar acerca de ellas. Ya saben, esos temas que nos fascinan precisamente porque no los conocemos bien y de los que andamos buscando información sin contarle a nadie. ¿Y por qué no? También hablemos de aquello que no nos encanta demasiado.

Desde luego que como todos somos distintos, son diferentes los tópicos que más nos atraen. Por ejemplo, a algunos les llama mucho la atención el tema del suicidio, a otros la reencarnación, otros tienen preferencias por aprender sobre sexualidad y todo lo que esto envuelve.

Conozco y he leído sobre personas que se apasionan con todo lo relacionado con la muerte, la eutanasia, por ejemplo. Insisto, son ideas con las que la mayoría de la gente se asusta, con las que tienen una actitud de rechazo y evitación muy grande. Las razones pueden ir desde aquellas que tiene que ver con experiencias personales desagradables, miedo o disgusto por la cuestión en sí.

Entonces, si siento desagrado o miedo de una temática, ¿por qué tendría que hablar de ella o permitir que alguien me lo mencione? Es sencillo y se me ocurren varios argumentos al respecto, pero quedémonos ahora mismo con estos pocos: si evito los temas que tienen que ver con la sexualidad por ejemplo, si no me informo y no permito que nadie alrededor se refiera a ello, puedo estar sintiendo culpas innecesarias, puedo estar cerrándole la posibilidad a alguien que me importa mucho de que me comente alguna cosa que le preocupa al respecto y podría yo estar cargando sin saberlo con un montón de complejos que no me permiten sentirme del todo a gusto.

Personalmente creo que la novela erótica nos hace sentir poco a poco más cómodos en cuanto a esto y aquí se me ocurre mencionar a Nora Roberts, ya que entre más la leemos, menos nos alarmamos con cosas que al final son de una naturalidad tremenda. Alejandro Jodorowsky también es un exponente recomendable al respecto de esto y mucho más.

Sí, por otro lado, los temas que me gustan (o me disgustan) tienen más que ver con la metafísica y tal, quizás sea bueno no cerrarnos y leer un poco a los entendidos en el asunto para comprender qué es a lo que se refiere esto con exactitud. Al evitarlo podríamos estar perdiéndonos de conocer varios principios fundamentales para aprovechar al máximo el tiempo que se nos ha dado. Brian Weiss (psiquíatra) tiene unos libros maravillosos.

Si es la muerte la que nos intimida creo que sabemos muy en el fondo que no es la mejor actitud para tomar ante algo tan inminente, lo único garantizado que tenemos. Al insistir en evadir este particular, evitamos prepararnos en cualquier sentido, y no estar listos no es la mejor de las posiciones.