¿Quién dice la verdad?

Una simpática historia cuenta que la verdad fue un espejo que al caer del cielo se partió en pedazos. Y claro, los seres humanos agarraron cada quien uno de estos trozos, y al verse reflejados consideraron que la verdad les pertenecía a ellos junto con las acciones que pensaran realizar. Así se descubrió que, al explicar los hechos, no los contamos como son, sino como somos. Y claro, esto trae enormes contradicciones. ¿Cuál es la solución?

Dale Carnegie en su libro “Cómo ganar amigos” nos pide: “Trate honradamente de ver el punto de vista de la otra persona”. Eso ha permitido a mucha gente descubrir que verse a sí mismo en su trozo de espejo no era necesariamente la verdad. ¿Quiere un ejemplo? Un hombre se molesta porque su cuñado, después de cuarenta años de casado con su hermana, se empeña en acompañarla a cualquier lugar que vaya, así sea a la tienda de la esquina. Le reclama esos tontos celos tardíos, hasta que escucha que su hermana se ha vuelto cleptómana y le da por robarse cosas que estén a la mano. Como cajetillas de cigarros en el supermercado y, como no fuma, los tira a la basura en casa. ¿Cambió su verdad sobre los supuestos celos de su cuñado? Acabó por ayudarle a convencerla de acudir a un psiquiatra para tratar esa rara adición.

Este principio de tratar honradamente de ver el punto de vista de la otra persona no nos obliga a aceptarlo, pero sí nos ayuda a entender por qué actúa así. Recuerdo a un participante del Curso de Ventas Dale Carnegie. Tomamos un café y le pregunté por sus ventas. Me dijo “el curso me falló”, vendo menos. Le pregunté en qué, y repasamos algunas de las técnicas y principios del entrenamiento. ¿En cuál de estas cosas sientes que el curso te falló? Se quedó pensando, “creo que yo le fallé al curso”. En el siguiente grupo que dicté, él estaba nuevamente inscrito. “El primero lo pagó la empresa, este lo pago yo”. Fue bueno no aceptar su verdad y ayudarlo. Se convirtió en todo un vendedor de éxito.

Lo negativo: Creernos dueños de la verdad y hasta tratar de imponérsela a los demás.

Lo positivo: Tratar honradamente de ver el punto de vista de la otra persona y así ayudar y ayudarnos.