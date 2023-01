Inicia un nuevo ciclo anual, una nueva temporada emerge en el calendario humano que nos activa un tiempo cronos el cual debe ser aprovechado de manera correcta aun ante los tiempos peligrosos. El simple pasar del tiempo no significa un cambio como tal en nuestras circunstancias, es necesario que nuestro enfoque sea el adecuado para llegar a las metas propuestas; en ese sentido quiero proponerle seis estrategias que podrían ayudarnos en este año 2023. Primero, tome responsabilidad. Es tiempo de dejar de culpar a otras personas y circunstancias de los asuntos negativos que están en el panorama, recuerde que los grises también son parte del paisaje. Nuestra actitud es vital para asumir responsabilidad en las decisiones. Segundo, rodéese de personas correctas. El adagio popular reza: dime con quien andas y te diré quien eres; es tiempo que evaluemos con quienes estamos asociados en todo nivel de vida, identifiquemos que las personas multiplican y suman, pero también son capaces de restar y dividir. Tercero, lea y escuche. Aprenda de otros, no lo sabemos todo, siempre somos ignorantes en algo, la respuesta a su necesidad está en alguien más; es momento adecuado para disciplinarnos en leer, estudiar, aprender, escuchar voces autorizadas que tienen la experiencia del lugar donde nosotros queremos llegar. Cuarto, supere sus limitaciones. No permitamos que los miedos nos detengan, rechacemos las imposibilidades mentales que acechan para que abandonemos y no iniciemos si quiera ese gran sueño que queremos alcanzar. Quinto, visualice. Alimente su subconsciente con la imagen clara del mañana deseado, tome capturas en su pensamiento de sus objetivos planteados; no vea la tormenta ya que el sol está del otro lado de la tempestad aguardando con el premio a la consistencia. Sexto, desarrolle un sentido de urgencia. Tome acciones que lo lleven hacia su meta, opere en una masiva e implacable escala para lograr sus metas. No espere más, es tiempo de tener el enfoque definido para llegar a puerto seguro. Usted puede, todos podemos.