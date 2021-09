La fuerza laboral requerida en una empresa se suple por medio de personal contratado directamente por la empresa (plaza o contrato), contratos parciales o a través de terceros. La contratación por medio de terceros se aplica cuando el trabajo no es permanente o porque condiciones especiales (técnicas, de riesgo u otras) así lo obligan. Generalmente, el costo de la tercerización incluye la operación y utilidad del contratista o proveedor del servicio. Todas son válidas, si se protege a los colaboradores.

Por tanto, es una forma aceptable y útil de reducir costos o huella permanente. Sin embargo, cuando no existan estas circunstancias es recomendable contratar a alguien directamente. Especialmente para trabajos de salario mínimo, si un tercero presta el servicio a un valor que sea equivalente es porque no está cumpliendo con la ley. Por tanto, el beneficio económico para la empresa es muy poco o nulo (pues el costo es similar); pero el costo para el trabajador sí es significativo. Un trabajo informal le da un salario por debajo del mínimo, derechos laborales dudosos y escasa seguridad para llevar una vida estable.El subcontratar trabajos no crea un vínculo formal con las personas empleadas bajo este; pero no extinguen la responsabilidad legal y moral de la empresa de dar protección. El incentivo de muchos contratistas será de evitar honrar las obligaciones con los trabajadores.

Por tanto, se incluye en las fórmulas de pago una retención o cálculo para que la empresa las pueda hacer efectivas y la inscripción bajo la empresa al IHSS. Esto les evita a los contratistas tener que provisionar estos fondos (ya que muchas veces sus recursos o capacidad de planificación es reducida) y les garantiza el cumplimiento de los derechos a los trabajadores.