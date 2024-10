“Diez familias depredadoras”

Los ideólogos del PLR han intensificado “la guerra cultural” en la lucha electoral. Desde una visión binaria: -buenos contra malos- han continuado repitiendo que, además de los “golpistas” y sus víctimas, los militares y los civiles, el poder fáctico y el poder ciudadano, hay que enfrentar, marcando diferencias, entre ricos y pobres, familias contribuyentes y familias depredadoras. El ayudante de campo de Mel Zelaya, general Hernández, ha leído –en un discurso preparado al efecto– que hay entre la burguesía nacional y extranjera, diez familias empresariales que no pagan sus impuestos. Pero como la ley prohíbe que el órgano receptor de impuestos divulgue información sobre los contribuyentes, Hernández con pena se ha quedado con las ganas de develar tan importante “secreto de Estado”. O, de repente, en la lista que le dieron se incluye a la familia Zelaya Rosales, cuyo historial impositivo es un misterio. Porque no tenemos pruebas que indiquen que alguna vez, en los últimos cuarenta años, hayan pagado impuestos. Incluso, nadie conoce que Xiomara Castro tribute, ya que siempre ha sido dependiente de su marido, del que tampoco hay evidencia que pague los suyos. Por las mismas razones no tenemos evidencia física de que Carlos Zelaya alguna vez haya pagado impuestos, o sus sobrinos Héctor, José Manuel y Hortencia. Rixi o Redondo.

Ante tal vacío se ha impuesto la especulación. Sin obviar que hay algunas evidencias empíricas: el departamento de Olancho -el más extenso y rico del país- es el que menos contribuye con el impuesto sobre ventas, la más importante fuente de la estructura impositiva nacional. Y da la casualidad de que en ese departamento –el que más presidentes históricamente le ha dado a Honduras– está la residencia de la presidenta Castro y de su marido y asesor.

Pero otros no hemos renunciado a la obligación de indagar sobre la verdad. Y desde la ingenuidad del general Hernández, evidentemente manipulado y entregado políticamente a una estrategia agresiva, hemos constatado que nos mienten, porque confunden lo que son estímulos económicos –usados en todas las economías– para elevar la producción, las exportaciones y el empleo, de lo que es ineficiencia del sistema tributario, que no puede controlar los mecanismos estimuladores.

Mel Zelaya me ha reclamado que nunca abordo “la verdad con nombres y apellidos de quienes ejercen el poder real en Honduras; o sea, los poderes fácticos, ni te tomas el tiempo para analizar la cruda realidad objetiva de la nación empobrecida por la voracidad de unos cuantos capitales nacionales e internacionales, que corrompen y coartan hasta la libre expresión del pensamiento, que sospecho que proteges”. Me confunde. Cree que soy igual a Hernández, que me rindo a las órdenes de los jefes. O con los que se dejan manipular, desde la amargura y el odio.

Conozco bien la historia depredadora de los que le han hecho daño a Honduras, pero de que no hay que quedarse en palabras y amenazas. Hay que hacer reformas para evitar que el saqueo continúe. De nada sirve denunciar para aumentar las contribuciones electorales vía el chantaje y el miedo. Lo útil es reformar para que los programas de estímulo económico sean evaluados periódicamente, tengan fecha de caducidad y sean revisados periódicamente. Y que el Gobierno Central rinda cuentas, porque hasta ahora el sistema que Mel prometió refundar no ha sido objeto de la más mínima reforma. Fuera del cambio del color de la bandera, el régimen no ha hecho nada.

Y la reforma tributaria, herencia de un asesor discutible como Correa, ignoramos cuáles serán los beneficios que tendrá para el desarrollo del país. Sospecho que solo buscan cambiar a unas “familias depredadoras” por otras.