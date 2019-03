¿Cuál es su fuente de inspiración?

La cajera del banco no lo podía creer. La anciana puso frente a ella una bolsa de plástico y un pequeño paquete envuelto. En su mano izquierda sostenía un control lleno de botones. Con voz tajante, pero suficientemente suave para no llamar la atención, le ordenó llenar la bolsa “solamente con billetes grandes… si no quieres que haga estallar esta bomba para que todos nos vayamos de una vez al infierno”.



La cajera comenzó a llenar la bolsa. Por increíble que nos parezca, el caso es real. Ocurrió en Cuernavaca, muy cerca de la Ciudad de México, un 27 de julio de 2006. El hombre que hacía un depósito en la caja contigua se percató de lo que pasaba y dio aviso al gerente, y este llamó al guardia de seguridad.



Se le acercaron por la espalda y le quitaron el control y la redujeron fácilmente. Mientras esperaba la llegada de la patrulla, la mujer dijo llamarse Luciana Uribe Sevilla y llamó a su nieto de 7 años que esperaba sentadito el asalto de la abuela.



Confesó: “Si me lo hubieran dado pensaba arreglar la casita donde vivimos, yo soy diabética, pensaba curarme porque no tengo ni para una pastilla. Mi hija y mi yerno se fueron a Estados Unidos”.



Los elementos de seguridad se encargaron de la supuesta bomba, descubriendo que se trataba de papel periódico y piedras. Cuando le preguntaron cómo se le había ocurrido la idea reveló: “Me gustan mucho las películas de acción, pero ahora que me pasa esto ya vi que es pura mentira lo que pasan en la tele”.



Daniel Carvallo, psicólogo que manejó el caso y logró que no se condenara a doña Luciana, explica que “por desgracia hay mucha gente cuyo arranque de inspiración son programas de televisión plagados de acciones inverosímiles donde los delincuentes suelen ser los héroes”.



Sería bueno detenernos a pensar ¿cuál es nuestra fuente de inspiración?



LO NEGATIVO: No dar importancia a aquello que acabará influyendo al distorsionar nuestro futuro.



LO POSITIVO: Escoger cuidadosamente los principios bajo los cuales nos motivamos para actuar.