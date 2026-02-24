Shell insiste en explotar los yacimientos de gas de Venezuela

Muchos de estos yacimientos de gas se descubrieron hace décadas frente a la costa oriental del país, a lo largo de la frontera con Trinidad y Tobago, un país formado por dos islas principales. Pero permanecieron prácticamente intactos mientras Venezuela se centraba en extraer y vender petróleo.

Las reservas de petróleo de Venezuela pueden ser enormes, pero algunas de las mejores oportunidades para desarrollar los recursos del país con rapidez están mar adentro, en los depósitos de gas natural en las profundidades del lecho marino.

El país posee gas natural que podría extraerse y exportarse rápidamente, pero los problemas geopolíticos han obstaculizado su desarrollo.

Empresas como Shell, con sede en Londres, han querido producir este gas durante muchos años, mucho antes de que las fuerzas estadounidenses capturaran al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en enero. Esto contrasta con el interés por explotar los yacimientos petrolíferos venezolanos, algo que muchas de las mayores petroleras del mundo se muestran reacciones a hacer. En parte, esto se debe a que Venezuela, que guarda celosamente sus activos petrolíferos, se ha mostrado más dispuesta a permitir a las empresas extranjeras el acceso a su gas natural.

“Esto es como un viejo juguete nuevo”, dijo Antero Alvarado, consultor energético con sede en Caracas, la capital de Venezuela. “Nunca han abierto la caja”.

Las sanciones que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto al gobierno de Venezuela ya su empresa petrolera estatal, Petróleos de Venezuela, aún son uno de los mayores obstáculos para aumentar la producción de gas. Producir y vender mucho más gas natural venezolano requeriría también la cooperación con Trinidad y Tobago.

Muchos de los yacimientos de gas de Venezuela se encuentran a lo largo de la frontera marítima con el país insular, que, a diferencia de su vecino, dispone de la infraestructura necesaria para llevar el combustible a tierra y exportarlo. Pero la relación entre ambos países, separados por el idioma y por tan solo 11 kilómetros de mar, se deterioró el año pasado. (Trinidad, antigua colonia británica, habla inglés).

A los dirigentes venezolanos les ha molestado la decisión de Trinidad de alinearse con Estados Unidos frente al gobierno de Maduro. Bajo el gobierno de Maduro, Venezuela mantenía relaciones aún más hostiles con otro vecino con vastas reservas energéticas, Guyana. No está claro si Delcy Rodríguez, vicepresidenta y sucesora de Maduro, planea reparar esas relaciones.

Dragón, un gigantesco yacimiento de gas que debe su nombre a las agitadas aguas que dividen a Venezuela de Trinidad, se encuentra entre los más próximos a ser explotados. Hace muchos años, Venezuela intentó recuperar el gas enterrado allí antes de quedarse sin dinero, un esfuerzo desafortunado que se vio interrumpido por el hundimiento de una plataforma de exploración en 2010.

Finalmente, Venezuela accedió en 2023 a permitir que Shell explote un Dragón. La idea era que sería mucho más barato construir un gasoducto corto que conectara Dragón con la infraestructura existente en Trinidad en lugar de empezar de cero en Venezuela, que no tiene una terminal para exportar gas.

El hecho de que Venezuela necesite a su vecino para llevar su gas al mercado es una razón importante para que el proyecto tenga buenas posibilidades de avanzar, dijo Francisco Monaldi, quien dirige el programa de energía para América Latina en la Universidad Rice, en Houston.

“Venezuela no puede incumplir el acuerdo y monetizarlo en otro lugar como ha hecho con el petróleo, por lo que Shell puede estar relativamente segura al creer que Venezuela no cambiará las reglas”, dijo Monaldi. Dragón y otro proyecto de gas a lo largo de la frontera marítima con Trinidad se encuentran entre los pocos yacimientos venezolanos nuevos que tienen buenas posibilidades de desarrollarse en los próximos cinco años, dijo.

BP, otra empresa energética londinense, declaró esta semana a Reuters que estaba solicitando permiso a Estados Unidos para llevar a cabo ese segundo proyecto, denominado Cocuina.

Los nuevos permisos que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el viernes parecen dar a las empresas petroleras y gasísticas más margen para negociar con Venezuela y operar en el país.

“Están creando un entorno que permite a los actores existentes operar”, dijo Rachel Ziemba, investigadora adjunta sénior del Center for a New American Security.

Shell declaró que estaba analizando lo que esas nuevas autorizaciones significaban para su proyecto de gas. BP no respondió a una solicitud de comentarios.

Si Dragón se pone en marcha, podría generar unos 500 millones de dólares al año en ingresos, estimó Luisa Palacios, expresidenta de la empresa refinadora estadounidense Citgo Petroleum, basándose en los recientes precios del gas natural. Los documentos del gobierno indican que al menos el 45 por ciento de esa cantidad iría a Venezuela en forma de impuestos y regalías, agregados.

Pero el proyecto ha avanzado de forma intermitente, atrapado entre ambos países y las políticas estadounidenses, que aún limitan las actividades de Shell.

“Se trata de oportunidades que podrían activarse en cuestión de meses, con unos cuantos millas de millones de dólares de inversión y producción en los próximos dos años”, declaró Wael Sawan, director ejecutivo de Shell, a la CNBC la semana pasada.

Sus comentarios, pronunciados después de que Shell informara de sus beneficios, fueron un recordatorio de que los plazos del petróleo y el gas son largos, e incluso es posible que los proyectos avanzados no comiencen a producir antes de que el presidente Donald Trump haya dejado el cargo.

Taylor Rogers, vocera de la Casa Blanca, dijo que el gobierno de Trump estaba “trabajando con las autoridades interinas para que Venezuela vuelva a ser próspera” y “garantizar que las empresas petroleras y de gas puedan realizar inversiones sin precedentes” en el país.

El secretario de Energía, Chris Wright, expresó posteriormente su apoyo al desarrollo del gas de Venezuela.

“Se trata de un verdadero beneficio potencial para Trinidad y Tobago, un beneficio para el mercado mundial de gas natural licuado y un beneficio para Venezuela”, declaró Wright a la prensa en Caracas, en referencia al mercado del gas que es enfriado para la exportación.