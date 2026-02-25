En Río de Janeiro, las fiestas callejera son un deporte extremo

Por Ana Ionova y Dado Galdieri / The New York Times International La plaza empezó a llenarse desde mucho antes del amanecer. Algunas personas llegaban vestidas con medias de rojo en colores neón y empapadas de purpurina. Otras, que ya habían estado en otras fiestas, tomaban una siesta en un área con césped. Los músicos llegaron al final, cargando tambores y trompetas. Era un domingo por la mañana durante el carnaval de Río de Janeiro, y la plaza del centro histórico de la ciudad servía como punto de partida para una especie de maratón de fiesta callejera itinerante conocida como Boi Tolo. El Boi Tolo no tiene hora, guion ni ruta; es una marejada de millas de participantes eufóricos que recorren la ciudad a un ritmo frenético.

Aquellos que no llegan a la salida se pasan el día intentando alcanzarlo, enviando mensajes a sus chats grupales: “¿Dónde está el Boi Tolo?”. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse Seguirle el paso es agotador. “En el camino empiezas a preguntarte: '¿Debería parar? Voy a parar'”, comentó Lucas Fagundes, de 35 años. “Es como la prueba definitiva de tu resistencia”. Pocas fiestas representan mejor el fervor y el caos del carnaval callejero de Río que el Boi Tolo. Lejos del glamour de los desfiles oficiales del carnaval, esta fiesta ha llegado a encarnar las celebraciones informales que se apoderan de las calles. A las 6:50 am del domingo, la multitud de la plaza había crecido hasta reunir unos cientos de personas ataviadas con sombreros de vaquero decorados con pedrería y bikinis brillantes. Los músicos se estallaron en una sinfonía improvisada de metales, tambores e instrumentos de percusión. Una gigantesca cadena humana se formó en torno a la banda y todos se pusieron en marcha por las calles estrechas, paralizando el tráfico. Al pasar por una parada de tranvía, una Medusa resplandeciente soplaba burbujas de jabón hacia la gente que esperaba su transporte. Personas en zancos pasaban junto a un autobús atrapado en el mar de gente.

De un error de periódico nació una fiesta inolvidable

Una de las pocas reglas de Boi Tolo es mantenerse en movimiento. Cuando dos personas se detenían para darse cuenta de un beso apasionado, la multitud estallaba: “¡Besando y caminando! ¡Besando y caminando!”. La dirección no siempre está clara. “Decidimos la ruta en el momento”, explicó Luís Otávio Almeida, de 62 años, uno de los fundadores de la fiesta. El Boi Tolo comenzó hace dos décadas por casualidad, cuando un grupo de personas llegó a una plaza pública con ganas de fiesta el domingo de carnaval y no encontró nada. Al parecer, un anuncio del periódico los había confundido.