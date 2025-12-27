Productos de skincare para niños desde los 3 años generan debate entre padres

Por Callie Holtermann / The New York Times International

Brittany Ouyang no hace mucho para perfeccionar la piel de su hija de 3 años. Su rutina, si es que se le puede llamar así, incluye agua, protector solar y alguna que otra crema hidratante.

Así que Ouyang se quedó perpleja cuando su hermana le envió una publicación en Instagram sobre una nueva línea de cuidado de la piel anunciada para niños a partir de 3 años. Visitó la página web de la marca, llamada Rini y cofundada por la actriz Shay Mitchell, y vio fotos de niños radiantes luciendo mascarillas enriquecidas con vitamina B12.

“Eso es ridículo”, le escribió Ouyang, de 36 años, quien trabaja en tecnología y vive cerca de San Francisco, a su hermana. Se unió a un coro de personas que criticaban a la empresa con una publicación en TikTok: “¿En qué infierno capitalista vivimos?”.

Las líneas de cuidado de la piel para preadolescentes e incluso niños más pequeños se han convertido en una categoría de productos muy sólidos. Cada vez más empresas ofrecen productos para la piel para preadolescentes, presentados en envases que parecen dispensadores de dulces y que se anuncian con palabras tranquilizadoras sobre ingredientes suaves y aprobados por dermatólogos.

Estos productos están prosperando en un universo de redes sociales donde preadolescentes demuestran rutinas de cuidado de la piel de varios pasos. Una nueva marca llamada Pipa, dirigida a clientes de 7 a 12 años, envía a influencers sus productos en cajas color azul violeta que dicen “empieza joven” en las tapas.

Estas empresas argumentan que los jóvenes que ya sienten curiosidad por el cuidado de la piel necesitan alternativas más seguras a los productos para adultos que pueden dañar la piel preadolescente. Otros observadores ven algo más pernicioso: una forma de enganchar a los niños a productos innecesarios, sentando las bases para la ansiedad por su apariencia.

“Quizás en 20 años, todos los niños de un año tendrán una rutina de belleza”, dijo Ally Nelson, conductora de un podcast sobre psicología y bienestar. Bromeaba, en general: al día siguiente, se topó con un juego de dentición de Fisher-Price que incluía una versión de juguete de una mascarilla y un sonajero con forma de rodillo de jade.

Nelson, de 33 años, residente de Toronto y con un niño pequeño, dijo que entendía el enfoque de estas empresas. Las niñas siempre han imitado a sus madres pintándose las uñas o probándose el lápiz labial, pero le preocupa que la industria de la belleza se esté afianzando en la vida de los niños.