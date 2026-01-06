EE.UU. busca que el nuevo gobierno sirio asuma control sobre los prisioneros de ISIS

Una valla coronada con alambre de púas rodea el vasto complejo, y camiones de suministros llenan la ruta durante casi un kilómetro afuera de las puertas. Este es el campo de detención Al Hol, donde la mayoría de los detenidos son familiares —esposas, hermanas, hijos— de combatientes del grupo terrorista Estado Islámico, o ISIS.

Campo al Hol, Siria — Las áridas estepas del noreste de Siria se extienden hasta la frontera iraquí, con el vacío interrumpido sólo por alguna torre de perforación petrolera ocasional, hasta que el camino llega a un extenso campo de prisioneros.

Durante años, ISIS gobernó gran parte de Siria y el vecino Irak, imponiendo brutalmente su estricta interpretación de la ley islámica. Mientras las fuerzas sirias, lideradas por los kurdos y respaldadas por la UE, luchaban por recuperar ese territorio, detuvieron a millas de combatientes de ISIS y decenas de millas de sus familiares.

Las fuerzas estadounidenses confiaron en sus aliados kurdos sirios la custodia de los prisioneros y las familias de ISIS. Pero ahora la UE está retirando sus tropas de Siria y hay indicios de que los funcionarios estadounidenses quieren que el nuevo Gobierno sirio asuma la responsabilidad de las prisiones y los campos de detención.

Esto forma parte de un esfuerzo gubernamental más amplio para integrar la poderosa milicia kurda, conocida como las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) al nuevo Ejército del País, mientras las autoridades intentan reunificar Siria tras 13 años de guerra civil.

Un obstáculo para el plan es que muchos kurdos desconfían del Gobierno y su compromiso con la lucha contra ISIS. El Gobierno está liderado por ex rebeldes islamistas alguna vez vinculados a Al Qaeda, y muchos kurdos temen que podrían liberar a militantes de ISIS.

Hasta el momento, el Gobierno ha adoptado una postura pública firme contra ISIS.

El Estado Islámico, tras varios años de ataques de bajo nivel dirigidos principalmente contra las fuerzas kurdas en el noreste de Siria, ha ampliado su alcance, así como la frecuencia y la letalidad de sus ataques en el último año, arrojan evaluaciones de funcionarios tanto de las Naciones Unidas como de Estados Unidos. El 13 de diciembre, dos soldados estadounidenses y un traductor murieron en un atentado, las primeras bajas estadounidenses desde la caída del dictador Bashar al-Assad el año pasado. Funcionarios estadounidenses han culpado a ISIS de los asesinatos.

Los funcionarios del campo afirman que agentes de ISIS siguen en su interior, centrados en radicalizar a los niños. Cuando visité el campamento Al Hol este año, los niños más pequeños se aferraban a las largas túnicas negras de sus madres. Algunas mujeres los alejan apresuradamente de los visitantes extranjeros, murmurando “kafir” —infiel en árabe.