China, el eslabón invisible que sostiene la revolución de la IA estadounidense

Por Hiroko Tabuchi, Brad Plumer y Harry Stevens / The New York Times International En el callejón de los centros de datos del norte de Virginia, edificios sin ventanas del tamaño de hangares de aviones alimentan la industria de la inteligencia artificial estadounidense, que está inmersa en una carrera contra China. Sin embargo, estos centros de datos dependen cada vez más de China, el rival geopolítico de Estados Unidos, para una tecnología vital: las baterías. Estas instalaciones pueden consumir tanta electricidad como una ciudad pequeña, y sobrecargar las redes eléctricas locales. Incluso los parpadeos pueden tener efectos en cadena y corromper la sensible codificación informática de la IA.

Para hacer frente a esta situación, los gigantes tecnológicos pretenden comprar millas de millones de dólares en grandes baterías de iones de litio, un campo en el que “China es líder en casi todos los componentes industriales”, dijo Dan Wang , experto en el sector tecnológico chino de la Institución Hoover de Stanford. “Van por delante, tanto tecnológicamente como en términos de escala”. NYTimes International Weekly Newsletter Los mejores reportajes e historias con el sello del mejor periodismo de The New York Times. A poca distancia de los centros de datos, en el Pentágono, los militares lanzan advertencias similares, aunque por motivos diferentes. Los estrategas militares, que observan cómo se reinventa la guerra moderna en Ucrania, afirman que las fuerzas armadas necesitarán millones de baterías para alimentar drones, láseres y otras innumerables armas del futuro. Muchas de esas baterías también proceden de China. El dominio chino de las baterías ha sido durante mucho tiempo un problema para industrias como la fabricación de automóviles, pero ahora se considera cada vez más una amenaza para la seguridad nacional. En la actualidad, las fuerzas militares estadounidenses dependen de las cadenas de suministro chinas para unos 6000 componentes individuales de baterías en distintos programas de armamento, según Govini , una empresa de análisis de defensa. “La realidad es muy cruda”, dijo Tara Murphy Dougherty , directora ejecutiva de Govini, en una reciente reunión de altos funcionarios de defensa e industria en California. “Hay piezas extranjeras en el 100 por ciento de nuestros sistemas de armas y plataformas militares”. China comprende la importancia de estas baterías. El 9 de octubre, en medio de crecientes disputas comerciales, China amenazó con limitar las exportaciones de algunas de sus tecnologías de iones de litio más avanzadas, incluidos componentes fundamentales como ánodos y cátodos de grafito.

El gobierno de Donald Trump se enfrenta a un dilema.

Cuando el presidente Trump llegó al poder, su gobierno inicialmente congeló millas de millones de dólares en subvenciones federales de la era de Joe Biden para la fabricación de baterías , agrupándolas con los vehículos eléctricos, las granjas solares, los aerogeneradores y otras tecnologías de energía limpia a las que Trump había querido restaurar importancia. Trump ha despreciado los coches eléctricos y los ha calificado de “estafa”. Sin embargo, más recientemente, el gobierno ha llegado a considerar que la tecnología de las baterías es fundamental para muchas de las cosas que más le importan, como la inteligencia artificial y la defensa. En entrevistas, más de una decena de ejecutivos de la industria de las baterías, grupos de cabildeo, expertos militares y otras personas cercanas al gobierno dijeron que la Casa Blanca había mostrado un creciente interés en fomentar una industria nacional de baterías desvinculada de China. En las últimas semanas, la Casa Blanca ha realizado reuniones de alto nivel sobre la cadena de suministro de baterías, según tres personas familiarizadas con el asunto. El Consejo Nacional para el Dominio Energético, creado por Trump para coordinar la política energética, se ha reunido con empresas de baterías. El Departamento de Energía discretamente ha permitido que sigan adelante muchas subvenciones de la era Biden para fabricantes de baterías. También ha anunciado recientemente hasta 500 millones de dólares para materiales de baterías y proyectos de reciclaje.

El gobierno ha comenzado a invertir en empresas que desarrollan componentes de baterías o minerales críticos, como Eos, una empresa de baterías de nueva generación. Como parte de un acuerdo comercial, los funcionarios presionaron a Japón para que prometiera invertir millas de millones de dólares en la fabricación de baterías en Estados Unidos. Y la Ley de Autorización de Defensa Nacional, aprobada este mes, incluye restricciones del Pentágono a la compra de baterías a “entidades extranjeras preocupantes”, principalmente China. El gobierno dice que “no nos gustan los vehículos eléctricos, pero necesitamos baterías para los drones y los centros de datos y la IA”, dijo Samm Gillard, director ejecutivo y cofundador de la Coalición de Defensa de las Baterías para la Transformación Tecnológica, un grupo comercial. “Están reconociendo que el dominio de China sobre la cadena de suministro de baterías socava nuestra seguridad nacional”. Taylor Rogers , vocera de la Casa Blanca, dijo que el presidente Trump estaba “desplegando todos los aspectos del gobierno para colaborar estrechamente” a fin de “garantizar que Estados Unidos sea el líder mundial en la producción de minerales críticos y baterías”. Los expertos afirman que construir una industria que no dependa de China será sumamente difícil. China es dominante en baterías de litio hierro fosfato, o LFP, por su marca en inglés, preferidas tanto para los vehículos eléctricos como para el almacenamiento estacionario.

En 2024, China fabricó el 99 por ciento de las celdas de LFP del mundo y más del 90 por ciento de los componentes principales, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Ese dominio se extiende al refinado de materias primas como el litio y el grafito, así como a componentes cruciales como los cátodos y ánodos que impulsan el movimiento de los electrones dentro de las baterías. Estados Unidos tiene sus propios yacimientos de litio y sus propias empresas de baterías. Pero los expertos dicen que puede hacer falta un esfuerzo coordinado y el apoyo del gobierno para hacer frente a los competidores chinos, fuertemente subvencionados. El refinado de minerales críticos también puede ser un proceso peligroso y las normas medioambientales estadounidenses podrían encarecer el proceso mucho más que en China. Los analistas estiman que los fabricantes estadounidenses tardarían al menos media década en producir suficientes celdas LFP para satisfacer la demanda interna, y mucho más en crear cadenas de suministro para los componentes subyacentes. Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE, comparó la dependencia mundial de China con la dependencia europea del gas natural ruso. Después de que Rusia atacó a Ucrania, se temió que Moscú cortara el suministro. “Depender para una mercancía estratégica o una tecnología de un solo país, de una sola ruta comercial”, dijo Birol, “siempre es arriesgado”. El dilema representa un cambio en la carrera de la IA, que depende cada vez más de la infraestructura eléctrica de una nación su capacidad para suministrar de forma confiable grandes cantidades de electricidad a centros de datos hambrientos de energía tanto como de los chips informáticos. “La electricidad no es simplemente un servicio público”, dijo el gigante de la IA OpenAI en una carta de octubre. “Es un activo estratégico que asegurará nuestro liderazgo en la tecnología más trascendental desde la misma electricidad”. El dominio de las baterías es una parte importante del creciente liderazgo de China en la generación de energía en general, incluidas las energías renovables. China considera desde hace tiempo que las baterías son una prioridad industrial y militar, según Wang, el experto de la Institución Hoover. Los expertos en IA afirman que las empresas estadounidenses siguen liderando la capacidad informática. Sin embargo, cada vez preocupa más que la ventaja de China en infraestructuras energéticas pueda ayudar al país a adelantar a Estados Unidos. “He llamado a la IA 'Proyecto Manhattan 2'”, dijo en septiembre Chris Wright , secretario de Energía, en referencia al esfuerzo hecho por Estados Unidos en la década de 1940 para fabricar armas nucleares. Si “China nos avanzara significativamente en IA, nos convertiríamos en la nación secundaria del planeta”, añadió.

¿Por qué los centros de datos quieren baterías?