Cajeros de criptomonedas, la nueva arma de los estafadores

Mary Handeland, una agente inmobiliaria en Wisconsin, encontró a alguien compatible en una aplicación de citas en el 2024. Dijo llamarse Mike y ser ingeniero de una empresa contratista de defensa en Texas.
Dos meses después de enviar mensajes y hablar, Mike dijo a Handeland, de 71 años, que la amaba. Luego le pidió dinero.
Handeland recibió instrucciones de depositar efectivo en cajeros automáticos de criptomonedas. Estos quioscos, que suelen encontrarse en supermercados y gasolinaras, convierten el efectivo en criptomonedas.
En 19 transacciones realizadas a partir de octubre, Handeland depositó 98 mil 300 dólares en los cajeros. Todo desapareció —al igual que Mike, quien resultó ser una ficción. “Ni siquiera sé qué me pasó”, dijo Handeland. “La forma en que te manipulan, es casi como si estuvieras en una especie de vórtice”.
Su experiencia pone de relieve los cajeros automáticos de criptomonedas, que han proliferado en Estados Unidos y están siendo objeto de escrutinio como herramienta para estafadores.
Estos quioscos son operados por empresas como Bitcoin Depot y Athena Bitcoin. Tras depositar el efectivo, las empresas lo envían a cuentas de criptomonedas. Los operadores de los cajeros automáticos cobran comisiones por procesamiento.
Pero los quioscos se han convertido en un foco de delitos financieros, dicen las fuerzas del orden. El año pasado, el FBI registró casi 11 millones de quejas sobre las máquinas. En los primeros siete meses del 2025, se perdieron alrededor de 240 millones de dólares en fraudes relacionados con cajeros automáticos de criptomonedas, dice el FBI.
Cajeros de criptomonedas: acceso fácil, pero riesgo alto
Los cajeros automáticos son sólo un pequeño sector de la actividad ilícita en la industria de las criptomonedas, pero destacan por su fácil acceso, dice Aidan Larkin, director ejecutivo de Asset Reality, empresa que desarrolla herramientas para ayudar a las fuerzas del orden a incautar activos como las criptomonedas. “En el caso de las víctimas menos sofisticadas que no tienen experiencia tecnológica, los cajeros automáticos de criptomonedas son la forma más sencilla de extraer valor de ellas”, afirmó.
Una vez que las máquinas convierten el efectivo en criptomonedas, las monedas digitales pueden ser transferidas a jurisdicciones fuera del alcance de las fuerzas del orden estadounidense. Las víctimas de estafas rara vez recuperan sus pérdidas, afirma la policía.
Muchos operadores de criptocajeros automáticos han dicho que las estafas representan una pequeña parte de sus transacciones.
Sung Choi, director de operaciones de Coinme, empresa que desarrolla software para cajeros automáticos, dijo que la empresa estadounidense había mejorado en la prevención de transacciones potencialmente fraudulentas, pero que los delincuentes encontraban formas de eludir sus esfuerzos. “Por mucho que lo intentamos, los delincuentes son muy buenos en lo que hacen y, en general, parecen ir un paso adelante”, afirmó.
