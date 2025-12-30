Cajeros de criptomonedas, la nueva arma de los estafadores

Por Cameron Fozi, Chloe Rosenberg y Reeno Hashimoto / The New York Times International Mary Handeland, una agente inmobiliaria en Wisconsin, encontró a alguien compatible en una aplicación de citas en el 2024. Dijo llamarse Mike y ser ingeniero de una empresa contratista de defensa en Texas. Dos meses después de enviar mensajes y hablar, Mike dijo a Handeland, de 71 años, que la amaba. Luego le pidió dinero. Handeland recibió instrucciones de depositar efectivo en cajeros automáticos de criptomonedas. Estos quioscos, que suelen encontrarse en supermercados y gasolinaras, convierten el efectivo en criptomonedas.

En 19 transacciones realizadas a partir de octubre, Handeland depositó 98 mil 300 dólares en los cajeros. Todo desapareció —al igual que Mike, quien resultó ser una ficción. “Ni siquiera sé qué me pasó”, dijo Handeland. “La forma en que te manipulan, es casi como si estuvieras en una especie de vórtice”. NYTimes International Weekly Newsletter Los mejores reportajes e historias con el sello del mejor periodismo de The New York Times. Su experiencia pone de relieve los cajeros automáticos de criptomonedas, que han proliferado en Estados Unidos y están siendo objeto de escrutinio como herramienta para estafadores. Estos quioscos son operados por empresas como Bitcoin Depot y Athena Bitcoin. Tras depositar el efectivo, las empresas lo envían a cuentas de criptomonedas. Los operadores de los cajeros automáticos cobran comisiones por procesamiento. Pero los quioscos se han convertido en un foco de delitos financieros, dicen las fuerzas del orden. El año pasado, el FBI registró casi 11 millones de quejas sobre las máquinas. En los primeros siete meses del 2025, se perdieron alrededor de 240 millones de dólares en fraudes relacionados con cajeros automáticos de criptomonedas, dice el FBI.

Cajeros de criptomonedas: acceso fácil, pero riesgo alto