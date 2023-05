Terrorista afgano fue detenido en EEUU tras cruzar entre migrantes por Tijuana

Una persona que estaba incluida en la lista de vigilancia terrorista del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), fue detenido el pasado 10 de mayo luego de que cruzara, entre un grupo de migrantes, por la frontera norte, hacia Estados Unidos desde la ciudad mexicana de Tijuana, Baja California.

Sobre este hecho, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila dijo este martes a medios locales que la autoridad estadounidense confirmó el arresto, sin embargo, aseguró que ni el FBI ni las autoridades mexicanas de migración “le habían informado detalles sobre la persona y su ingreso a territorio mexicano”.

“El Instituto Nacional de Migración (INM) es quién debe tener el registro de esa persona afgana en caso de que durante su estancia en el territorio mexicano utilizara aeropuertos o centrales de autobuses para su traslado hasta esta frontera”, dijo la mandataria estatal.

Por su parte, el director de Atención al Migrante en Tijuana, Enrique Lucero, aseguró que no es la primera vez que personas “consideradas terroristas cruzan de forma ilegal desde Tijuana a los Estados Unidos pero que la autoridad norteamericana no comparte esa información por seguridad”.