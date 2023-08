‘Para ellos, no somos humanos’: La vida de los reclusos en el Ejército ruso

Alexander aseguró que de los 120 hombres de su unidad, solo quedan unos 40 con vida. El Ejército ruso está ejerciendo gran presión en estos sobrevivientes para que permanezcan en el campo de batalla al final de sus contratos de seis meses, según Alexander y los recuentos facilitados a The New York Times por otros dos reclusos rusos que luchan en el frente.

Enviado a vigilar el posible cruce de un río en el sur de Ucrania , su unidad, formada con prisa y compuesta casi en su totalidad por reclusos, soportó semanas de incesantes bombardeo s, ataques de francotiradores y emboscadas . El terreno pantanoso y llano no ofrecía más protección que las estructuras quemadas de las casas de campo. Dijo que había visto a los perros roer los cadáveres no recogidos de sus camaradas muertos, beber agua de lluvia y buscar comida en los vertederos de basura.

Pasaron las tres semanas y media siguientes bajo las bombas constantes del enemigo invisible, que bombardeó sus posiciones expuestas desde el otro lado del río y los atacó con francotiradores y en emboscadas nocturnas. Los drones enemigos sobrevolaban constantemente.

El objetivo de su misión no estaba claro para ellos; les dijeron que simplemente permanecieran en sus posiciones. No tenían armas pesadas ni medios para defenderse de los ataques ucranianos.

“Estoy dando vueltas con una pistola automática como un idiota. No he hecho ni un solo disparo, no he visto ni un solo enemigo”, comentó entonces en un mensaje de voz un antiguo recluso de la unidad de Alexander llamado Dmitri, ya fallecido. “Solo somos un cebo para exponer sus posiciones de artillería”. El mensaje fue compartido con el Times por la esposa de Dmitri.

“¿Para qué demonios debo estar aquí? ¿Para sentarme y temblar como un conejo porque los proyectiles no paran de explotar a tu alrededor?”, dijo Dmitri en uno de los mensajes.