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¿Quién es Deicy Jiménez, la mujer que aparece en el video con Gustavo Petro?

Deicy Jiménez, excontratista estatal, denunció que recibió contratos a cambio de favores sexuales para Gustavo Petro y publicó un video junto al expresidente

¿Quién es Deicy Jiménez, la mujer que aparece en el video con Gustavo Petro?

Deicy Alejandra Jiménez Ramírez es una excontratista de entidades públicas colombianas que pasó a ocupar el centro de la controversia política y judicial alrededor del expresidente Gustavo Petro, luego de denunciar un supuesto intercambio de contratos estatales por favores sexuales y publicar un video en el que aparece junto al exmandatario.
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Redacción La Prensa
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