¿Quién es Deicy Jiménez, la mujer que aparece en el video con Gustavo Petro?

Deicy Alejandra Jiménez Ramírez es una excontratista de entidades públicas colombianas que pasó a ocupar el centro de la controversia política y judicial alrededor del expresidente Gustavo Petro, luego de denunciar un supuesto intercambio de contratos estatales por favores sexuales y publicar un video en el que aparece junto al exmandatario.
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