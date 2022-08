Que se quede afuera: Ortega rechaza al nuevo embajador en Nicaragua que propone EEUU

Horas antes, durante la audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rodríguez había respondido a una pregunta del senador republicano Marco Rubio sobre si Nicaragua cumple los requisitos para seguir formando parte del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta, por sus siglas en inglés).

El diplomático respondió que “apoyaría el uso de todas las herramientas económicas y diplomáticas para lograr un cambio de dirección en Nicaragua. Sacar a Nicaragua del DR-Cafta es una herramienta potencialmente muy poderosa y algo que tenemos que considerar seriamente”.

“Si me confirman, me comprometo a trabajar con la USTR (oficina del representante de comercio exterior) y otras agencias dentro del Gobierno de Estados Unidos, para evaluar todos los medios posibles para ejercer esa presión sobre Nicaragua”, agregó Rodríguez.

Ortega confirmó que le habían otorgado el plácet a Rodríguez, pero que se lo retiraron luego de que “se soltara a hablar como que fuera un William Walker (filibustero estadounidense que intentó apoderarse de Centroamérica a mediados del siglo XIX) y que va a ser el gobernador de Nicaragua y que va a venir a acabar con el Gobierno de Nicaragua”.

“Sí, tranquilamente hablando ante el Senado, entonces inmediatamente le comunicamos que le retirábamos el plácet, porque es elemental” conocer los principios del Derecho Internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, explicó.

“Los Estados Unidos tienen que aprender a respetar a todos los pueblos del mundo si quiere que se le respete a ellos”, sostuvo.

EEUU QUIERE ABRIR UN CANAL DE COMUNICACIÓN

Asimismo, Ortega dijo que Washington envió hace “unos meses” un mensajero con el fin de abrir un canal de comunicación, pero que no lo aceptó porque no lo hicieron por la vía oficial.