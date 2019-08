Miami, un ecosistema tecnológico que busca sus propios "iguanacornios"     

Miami, Estados Unidos.

Miami puede evocar fiestas en la playa y caimanes desorientados en las piscinas.



Pero la ciudad se está transformado además en un centro tecnológico, que aunque aún esté lejos de Silicon Valley o Nueva York, ya cuenta con sus propios “unicornios”, como se conoce a las empresas tecnológicas que superan los 1,000 millones dólares.



No obstante, el clima cálido permite una ligera adaptación.

“Iguanacornios es la manera en que calificamos a los unicornios que vienen de centros tecnológicos emergentes, me encantan los unicornios y me encantaría tener muchos unicornios en mi protafolio en el futuro pero creo que los iguanacornios son esos fundadores que vienen con distintos antecedentes, de distintas ciudades del mundo”,

dijo Laura Gonzàlez-Estéfani, CEO y funadora de The Venture City.



Las firmas como TheVentureCity, llamadas aceleradoras, buscan ofrecer a latinoamericanos y europeos las oportunidades de las que carecen en Silicon Valley por falta de contactos.



Estas incubadoras de empresas destacan las cualidades de Miami, como su bajo costo de vida, respecto a San Francisco o Nueva York, el buen clima y su diversidad: el 53% de sus 2.7 millones de habitantes nacieron en el exterior.



“Lo que es único del sur de la Florida es una cultura muy innovadora de gente diversa y también tienes vínculos fáciles y acceso a Centro y Sudamérica, así que eso crea una dinámica muy diferente y creativa pero con lo que estoy más impresionada es con la organizaciones que se han formado aquí para ayudar, apoyar y habilitar a los emprendedores”, añadió Jaclyn Baumgarten, CEO de Boatsetter.



Según el Global Startup Ecosystem Report de 2019, Miami es una de las diez ciudades que emergieron este año como uno de los 30 ecosistemas para startups más importantes del mundo.



Los empleos en el rubro tecnológico han aumentado 40% entre 2012 y 2018, según el informe.



Expertos señalan que aún hace falta el factor cíclico para que Miami se establezca como "centro tecnológico".