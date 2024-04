Empieza la selección del jurado en el juicio penal contra Trump en Nueva York

Después de que Merchan explique en líneas generales el contenido del caso a los potenciales jurados, los fiscales y los abogados defensores de Trump analizarán e interrogarán a estas personas, y además podrán revisar a sus publicaciones en las redes sociales, según CNN.

Merchan ha publicado previamente el cuestionario inicial que tendrán que responder los candidatos, con varias preguntas dirigidas a esclarecer la ideología política y un posible sesgo a favor o en contra de Trump.

Por ejemplo, se les preguntará por su afiliación a grupos como los Proud Boys, QAnon o Antifa; su asistencia o la de alguien cercano a manifestaciones a favor o en contra de Trump, o la lectura de libros del propio Trump o de su exabogado Michael Cohen, uno de los implicados en el caso.

La selección del jurado en el primer juicio penal contra un expresidente estadounidense se está produciendo entre fuertes medidas de seguridad: los jurados han tenido que pasar un control de seguridad con detectores de metales, y dentro hay más de una decena de alguaciles presentes.