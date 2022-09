Joe Biden confirma que asistirá al funeral de la reina Isabel II

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este viernes que irá al funeral de la reina Isabel II, cuyo calendario y protocolo aún no han dado a conocer las autoridades británicas.

Preguntado por la prensa sobre si irá al entierro, Biden contestó: “Sí, no sé cuáles son los detalles, pero iré”.

El mandatario, además, dijo que todavía no ha hablado por teléfono con el rey Carlos III, de 73 años y el primogénito de Isabel II, que se dirigió este viernes al país después de que su madre falleciera el jueves a los 96 años.

LEA: En su primer discurso, el rey Carlos promete seguir los pasos de su madre Isabel II

“Le conozco, no he hablado con él, no le he llamado”, se limitó a decir Biden tras un evento en Ohio.

Biden y la primera dama, Jill, visitaron ayer la Embajada británica en Washington para ofrecer sus condolencias y, en un comunicado conjunto, recordaron a Isabel II como más que una monarca y alguien que “definió una era”, ayudando a fortalecer la relación entre Washington y Londres.

Según la prensa británica, el día del funeral, posiblemente el lunes 19 de septiembre y que será televisado, podría declararse jornada no laborable en el Reino Unido, y se prevé que asistan mandatarios de todo el mundo.

ADEMÁS: De luto por Isabel II, el Reino Unido abraza a Carlos III

La soberana más longeva de la historia del Reino Unido falleció el jueves en el castillo escocés de Balmoral a los 96 años y tras siete décadas de reinado.