Capturan a hondureño por supuesto ataque sexual contra mujer de 77 años en Florida

Un hondureño de 24 años fue detenido en el condado de Polk, Florida, Estados Unidos, señalado por las autoridades de haber ingresado a la vivienda de una mujer de 77 años y haberla sometido a un violento ataque, que incluyó una presunta agresión sexual.
El detenido fue identificado como Axel Antonio Espinal Herrera, quien, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Polk (PCSO), enfrenta varios cargos criminales y quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
La investigación comenzó durante la madrugada del sábado, cuando la víctima, residente en Mulberry, despertó alrededor de las 4:00 de la mañana al escuchar un ruido dentro de su vivienda. Según el relato proporcionado a los investigadores, el hombre ingresó a su habitación, la despojó de su ropa por la fuerza y la agredió sexualmente. Cuando la mujer intentó escapar, el sospechoso presuntamente la golpeó en el rostro.
La víctima logró dirigirse hacia la entrada principal mientras el hombre se encontraba en el baño, pero, según el informe policial, el sospechoso la alcanzó, la arrastró nuevamente hacia el interior de la vivienda y la estranguló antes de huir del lugar.
Tras el ataque, la mujer pidió ayuda y notificó a las autoridades. Los detectives iniciaron entonces un recorrido por el vecindario para localizar testigos y obtener información que permitiera identificar al responsable.
Durante las diligencias, los investigadores entrevistaron a dos personas que se encontraban en una vivienda de la zona. Un tercer hombre permanecía en el baño y, cuando posteriormente salió para hablar con los agentes, los detectives determinaron que sus características físicas coincidían con la descripción proporcionada por la víctima.
En el inmueble también fueron localizadas prendas de vestir que, según los investigadores, coincidían con las características descritas por la mujer. Espinal Herrera conversó inicialmente con los detectives, pero posteriormente decidió no continuar respondiendo preguntas.
Con una orden judicial de registro, los investigadores obtuvieron fotografías y muestras del sospechoso. Durante el procedimiento observaron varios rasguños en el cuerpo de Espinal Herrera que, según la PCSO, eran compatibles con el relato de la víctima. Las autoridades también reportaron que el detenido tenía en su poder cocaína y parafernalia relacionada con drogas. Posteriormente, la mujer lo identificó durante una rueda de reconocimiento.
Espinal Herrera fue acusado de secuestro, agresión sexual por la fuerza, robo con violencia, manipulación de pruebas, posesión de cocaína, posesión de parafernalia de drogas y merodeo. La Oficina del Sheriff señaló además que, debido a la situación migratoria atribuida al detenido, los cargos enfrentarían un agravante de un grado conforme a las disposiciones aplicables en ese estado.
Los investigadores informaron que otras dos personas de nacionalidad hondureña se encontraban en la vivienda cuando localizaron a Espinal Herrera. Según las autoridades, también estarían en Estados Unidos de manera irregular, por lo que se notificó al ICE y se emitieron órdenes de detención migratoria contra los tres hombres.