Patrulla fronteriza encuentra a más de 140 menores abandonados entre grupo de migrantes

Los Ángeles, Estados Unidos.

Un grupo de inmigrantes con cerca de 150 menores no acompañados fue descubierto por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos intentando ingresar al país por la frontera de Arizona desde México, informaron las autoridades federales este jueves.



En un comunicado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dijo que los oficiales de la Patrulla encontraron al grupo de 197 migrantes en la mañana del miércoles en una área cercana a San Miguel, al suroeste de Tucson, Arizona.



Los agentes determinaron que 147 eran niños migrantes no acompañados, en su mayoría provenientes de Guatemala.

Desde que el presidente Joe Biden llegó a la Presidencia en enero pasado, la llegada de menores no acompañados ha abrumado a la frontera, y parece no detenerse.



La CBP detalló en el comunicado que el lunes pasado, agentes de la Patrulla se encontraron con un grupo de 48 migrantes cerca de Sasabe, Arizona. Treinta y nueve eran menores de 5 a 17 años, 27 de ellos oriundos de Guatemala.



Los cerca de 250 migrantes de ambos grupos fueron transportados a Tucson para su procesamiento.



En lo que va del año fiscal 2021, que comenzó en octubre pasado, los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector de Tucson han encontrado más de 13.600 niños extranjeros no acompañados, un aumento de 189 % respecto al año pasado.



En toda la frontera sur las autoridades encontraron en junio 15.253 menores de edad que llegaron a la línea divisora sin compañía de su padre, madre o algún adulto responsable por ellos. Esto es un incremento del 8 % en comparación con mayo.